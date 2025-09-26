Odkąd zrobiłam ten zdrowy pasztet z 4 składników, rodzina nie chce jeść żadnego innego

Szukasz pysznego i zdrowego dodatku do kanapek? Pasztety, jakie można znaleźć w sklepach, zwykle nie grzeszą dobrym składem. Spora część z nich nie zawiera nawet ani grama prawdziwego mięsa, a jedynie MOM, czyli mieszankę tłuszczu oraz różnego rodzaju „resztek”, na przykład zwierzęcych skór czy ścięgien. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest zrobienie przysmaku w domu. Niestety spora część osób z tego rezygnuje, sądząc, że przygotowanie przekąski wymaga dużej liczby składników, skomplikowanych zabiegów kulinarnych i wielu godzin spędzonych w kuchni. Tymczasem wcale nie musi tak być, choć oczywiście wiele zależy od tego, jaką wersję dodatku wybierzesz. Ja sięgam po najprostszą. Łączę cztery składniki i po kłopocie. W mniej niż pół godziny mam na stole pyszną przekąskę, od której bliscy wręcz nie mogą się oderwać.

Jak zrobić pasztet z 4 składników?

Głównym składnikiem tego przysmaku jest czerwona soczewica. Nie wymaga moczenia ani długiego gotowania. Dlatego pasztet robi się bardzo szybko. Jest kremowy, gładki i od razu nadaje się do spożycia. Świetnie sprawdza się nie tylko jako dodatek do kanapek, ale również dip do frytek lub chipsów. Można go śmiało urozmaicać i modyfikować wedle potrzeb oraz własnych upodobań. Wystarczy zmienić lub dodać jeden składnik, by zyskał zupełnie nowy charakter, na przykład sos sojowy, musztardę, bazylię, orzechy itp. Dlatego nie sposób się nim znudzić.

Przepis: Pasztet z soczewicy i pomidorów To sycąca i szybka przekąska. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 151 w każdej porcji Składniki 1 szklanka suchej soczewicy

3 łyżki oleju z suszonych pomidorów

3 łyżki koncentratu pomidorowego

przyprawy (sól, pieprz, granulowany czosnek, papryka) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj soczewicę. Łączenie składnikówUgotowaną soczewicę połącz w blenderze z pozostałymi składnikami. Dopraw całość wedle uznania. Podawanie pasztetuGotowy pasztet przełóż do miski i udekoruj, jeśli chcesz. Przekąskę możesz podawać z chlebem, pitą, tortillą itp.

Dlaczego warto jeść soczewicę?

Czerwona soczewica jest źródłem białka, błonnika, wielu witamin i mikroelementów, takich jak na przykład żelazo, fosfor, magnez, kwas foliowy, kwas pantotenowy czy tiamina. Zawiera też przeciwutleniacze, które wzmacniają układ odpornościowy, wymiatają wolne rodniki z organizmu i spowalniają starzenie. Jej spożywanie wspomaga pracę przewodu pokarmowego i reguluje rytm wypróżnień. Usprawnia też przemianę materii i ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. To dobra informacja dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Już niewielka porcja pasztetu ze strączków zapewnia długie uczucie sytości, a tym samym zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami.

Czytaj też:

Włoszki jedzą makaron i nie tyją. Poznaj sekret ich szczupłej sylwetkiCzytaj też:

Dietetyk zdradza sekret zdrowych jelit. Zrób ten genialny koktajl z 4 składników