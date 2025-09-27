Chcesz szybciej schudnąć? Znany lekarz zdradza przepis na naturalny spalacz tłuszczu

Chcesz zrzucić nadprogramowe kilogramy? Zadbaj o ruch i deficyt kaloryczny. Przyjmuj mniejszą liczbę kalorii niż wskazuje zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Nie zapomnij również, by włączyć do swojej diety „sprzymierzeńców odchudzania”. Jednym z nich jest – jak wskazuje lekarz Marek Skoczylas – właśnie ten koktajl. Wygląda niepozornie, ale skrywa w sobie wiele cennych właściwości, które m.in. przyspieszają spalanie tłuszczu. Sprawdź, w czym tkwi jego sekret.

Jak zrobić naturalny spalacz tłuszczu?

To bardzo proste. Wystarczy połączyć poszczególne składniki koktajlu w blenderze. Chodzi o banana, ananasa, inulinę, mleko, siemię lniane, imbir oraz cynamon. Pamiętaj, że możesz śmiało wzbogacić ten zestaw o inne lubiane produkty, na przykład orzechy, kakao czy mango. Jeśli nie masz pod ręką klasycznego nabiału, sięgnij po napój roślinny. Upewnij się jednak, że nie zawiera on dodatku cukru czy innych „ulepszaczy”.

Rada: Pamiętaj, by do koktajlu dodać cynamon cejloński. Tylko ten uznaje się za prawdziwy. Jego chiński odpowiednik nie ma tylu cennych właściwości. Co więcej, może bardziej zaszkodzić zdrowiu niż pomóc. Wszystko przez wysoką zawartość kumaryn – niebezpiecznych związków, które w nadmiarze mogą działać toksycznie na wątrobę i nerki.

Wskazówka: Koktajl wystarczy pić raz dziennie. Świetnie sprawdza się jako zamiennik niezdrowych, wysokoprzetworzonych przekąsek.

Przepis: Koktajl na odchudzanie Wspaniale smakuje. Świetnie sprawdza się jako przekąska. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 350 Składniki 1 dojrzały banan

plaster świeżego ananasa

3/4 szklanki mleka

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

2 łyżeczki inuliny

1-2 cm świeżego imbiru

pół łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ananasa. Usuń skórkę z imbiru i zetrzyj go na tarce. Umyj i obierz banana. Łączenie składnikówPokrój banana na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera. Dodaj pozostałe składniki. Zmiksuj wszystko na gładką masę.

Dlaczego ten koktajl wspomaga odchudzanie?

Sekret tkwi rzecz jasna w składnikach napoju. To one zapewniają mu wszystkie cenne właściwości. Szczególną uwagę warto zwrócić na inulinę. To – jak zauważa lekarz Marek Skoczylas – świetny pokarm dla „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. W efekcie poprawia stan mikrobioty. „Badania potwierdzają, że osoby z nadwagą mają mniej zróżnicowaną florę bakteryjną, co prowadzi do problemów z regulacją hormonów głodu i sytości. Regularna suplementacja inuliną może pomóc w redukcji masy ciała nawet o 1 kg w ciągu 12 tygodni” – wyjaśnia ekspert w jednym z wpisów na swoim blogu. Ważną rolę w redukcji masy ciała odgrywają również takie produkty jak:

siemię lniane – dzięki wysokiej zawartości błonnika opóźnia opróżnianie żołądka i zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii,

– dzięki wysokiej zawartości błonnika opóźnia opróżnianie żołądka i zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii, banan – również dostarcza błonnika, a poza tym dostarcza sporej dawki energii i wspomaga regenerację mięśni po aktywności fizycznej,

– również dostarcza błonnika, a poza tym dostarcza sporej dawki energii i wspomaga regenerację mięśni po aktywności fizycznej, cynamon – stabilizuje stężenie glukozy we krwi, a co za tym idzie pozwala łatwiej kontrolować apetyt i zmniejsza ryzyko występowania napadów głodu,

– stabilizuje stężenie glukozy we krwi, a co za tym idzie pozwala łatwiej kontrolować apetyt i zmniejsza ryzyko występowania napadów głodu, imbir – jest naturalnym termogenikiem, który przyspiesza spalanie kalorii,

– jest naturalnym termogenikiem, który przyspiesza spalanie kalorii, ananas – ma w składzie bromelainę, która wspiera trawienie białek i tłuszczów, a także hamuje proces powstawania komórek tłuszczowych.

Czytaj też:

Dlaczego Japonki nie tyją? Lekarz zdradza prosty trik, który zmieni twoją sylwetkęCzytaj też:

Nie daj się nabrać na fałszywą oliwę z oliwek! Ekspert mówi, jak rozpoznać tę prawdziwą