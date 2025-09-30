Sięgnij po zdrową i pyszną alternatywę dla słodyczy. Jest pełna potasu, błonnika i magnezu

Masz ochotę na „coś słodkiego”, ale chcesz uniknąć jedzenia kalorycznych i niezdrowych przekąsek? Sięgnij lepiej po naturalne zamienniki słodkości. Jednym z takich produktów są figi suszone. W przeciwieństwie do popularnych batonów czy ciastek nie są bombą kaloryczną – wręcz przeciwnie, ich jedzenie sprzyja zdrowemu stylowi życia.

Czym zastąpić słodycze?

Suszone figi mogą być doskonałym zamiennikiem słodyczy. Są naturalnie bogate w cukry proste – przede wszystkim glukozę i fruktozę. Dzięki temu świetnie zaspokajają ochotę na coś słodkiego. Nie są jednak jedynie „pustymi kaloriami”, ponieważ zawierają również wiele wartości odżywczych. Przede wszystkim są bogate w błonnik pokarmowy, który jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania jelit. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom, a dodatkowo daje uczucie sytości na dłużej. To świetny sposób na ograniczenie podjadania kalorycznych słodyczy.

Figi – zarówno świeże, jak i suszone – są też bogate w potas. To niezbędny elektrolit, który pomaga regulować ciśnienie krwi. Wpływa również na prawidłową pracę mięśni i wspiera serce. Są także cennym źródłem magnezu, który odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Gdy w organizmie brakuje magnezu, często odczuwamy nadmierne zmęczenie.

Jak jeść suszone figi?

Suszone figi idealnie nadają się na przekąskę – można je jeść „solo”. Świetnie sprawdzą się także jako dodatek do owsianki, jaglanki, jogurtu naturalnego czy musli. Pasują nie tylko do dań słodkich – dobrze komponują się również ze słonymi potrawami. Możesz podać je na desce serów, razem z orzechami i miodem. To także doskonałe uzupełnienie różnego rodzaju koktajli.

Pamiętaj jednak, że suszone figi są dość kaloryczne – proces suszenia usuwa z nich wodę, a tym samym zwiększa stężenie cukrów i kalorii w porównaniu ze świeżymi figami. 100 gramów suszonych fig dostarcza średnio około 250 kcal.

