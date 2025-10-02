Robisz zakupy w Biedronce? Katarzyna Bosacka wybrała pyszne i zdrowe „perełki”

Jeśli szukasz zdrowych i smacznych produktów z Biedronki, to koniecznie zainspiruj się propozycjami Katarzyny Bosackiej. Podpowiada, co wrzucić do koszyka w tym popularnym supermarkecie. To propozycje zdrowych przekąsek, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Mają tak dobry skład, że nawet ekspertka nie miała do niego żadnych uwag.

Katarzyna Bosacka poleca te produkty z Biedronki

Po pierwsze, mój ulubiony, kapitalny hummus z burakami suszonymi – zaczęła w opublikowanym nagraniu Katarzyna Bosacka.

Zaznaczyła, że ten produkt ma prosty skład. Jest to: ciecierzyca gotowana, woda, olej rzepakowy, pasta sezamowa, ocet spirytusowy, sól, czosnek suszony, kmin rzymski i suszony burak. Ekspertka dodała, że to taki hummus, który ona zrobiłaby samodzielnie w domu. Podsumowała, że ten produkt jest pyszny i zdrowy.

Drugim produktem godnym polecenia, zdaniem Katarzyny Bosackiej, jest guacamole z Biedronki. W 96 procentach składa się ono z awokado, do tego jest sól, suszona cebula, ekstrakty roślinne, aromaty naturalne, suszony czosnek, koncentrat soku z limonki, suszona papryczka jalapeño i suszona kolendra.

Proszę państwa, skład bardzo poprawny, jak na gotowy już produkt – wyjaśniła.

Dodała, że dla niej jest odrobinę za słony, ale „skład jest ekstra”. Numerem trzy w polecanych produktach są paluszki serowe dla dzieci. Jak wyjaśniła specjalistka, tak naprawdę składają się wyłącznie z sera żółtego. Katarzyna Bosacka zaznacza, żeby jednak nie podawać ich dzieciom w dużych ilościach, ponieważ ser żółty jest dość kaloryczny.

Tu jest naprawdę dobry skład, mianowicie: mleko pasteryzowane, sól, kwas cytrynowy, kultury bakterii kwasu mlekowego – powiedziała.

Zauważyła, że paluszki są lekko twarde, jednak naprawdę czuć, że jest to produkt naturalny.

Jak wybierać zdrowe produkty spożywcze?

Pamiętaj, że podstawą jest czytanie etykiet. Trzymaj się zasady „malejącej kolejności” – to, co jest na pierwszym miejscu, stanowi największą część produktu. Staraj się więc wybierać artykuły spożywcze, gdzie te pierwsze pozycje są najzdrowsze. Zazwyczaj też stosuj się do reguły, że im krótsza lista składników, tym lepiej.

Unikaj również „pułapek”. Na przykład cukier może się znajdować w produkcie pod wieloma nazwami, między innymi: syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza. Jeśli pojawia się kilka razy w różnych formach, oznacza to dużą jego ilość. Szukaj produktów, które mają mniej niż 0,3–0,5 g soli na 100 g produktu. Wysokie spożycie tej przyprawy sprzyja nadciśnieniu. Jedz dużo produktów bogatych w błonnik pokarmowy – pomaga on w trawieniu i daje dłuższe uczucie sytości.

