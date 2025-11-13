Polacy w PRL-u się nią zajadali. Dziś mało kto po nią sięga, a szkoda, bo to naturalne wsparcie dla serca

W czasach „żelaznej kurtyny”, gdy półki świeciły pustkami, a zdobycie czekolady graniczyło z cudem, Polacy znaleźli sposób, by zaspokoić ochotę na słodycze. Zajadali się niepozornym przysmakiem z paru prostych składników. W PRL-u mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że ten deser ma wiele prozdrowotnych właściwości. Świetnie działa na serce i układ krążenia. Sprawdź dlaczego.

Jaki słodycz z PRL-u wspiera serce i układ krążenia?

Tym przysmakiem jest kultowa chałwa. Swoje cenne właściwości zawdzięcza głównemu składnikowi – sezamowi. To właśnie on wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Dowiodły tego między innymi badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego „International Journal of Food Sciences and Nutrition” w 2012 roku (Alipoor i wsp.). Naukowcy zaobserwowali, że włączenie do diety białego sezamu w ilości 40 gramów na dobę może obniżyć poziom „złego cholesterolu” i zwiększyć aktywność dwóch ważnych enzymów – peroksydazy glutationowej (GPX) i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Te dwa związki pełnią wiele istotnych funkcji. Stanowią „pierwszą linię” obrony organizmu przed stresem oksydacyjnym. Chronią tkanki – w tym komórki serca – przed uszkodzeniem. W efekcie pośrednio zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

Nie zaobserwowano istotnych zmian w parametrach antropometrycznych, takich jak masa ciała czy wskaźnik BMI, po spożywaniu sezamu – podkreślają autorzy badania w artykule pod tytułem „Effect of sesame seed on lipid profile and redox status in hyperlipidemic patients”.

Co więcej, sezam – jak wskazują eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – jest bogatym źródłem magnezu. Stugramowa porcja nasion dostarcza około 377 mg tego pierwiastka. Odgrywa on kluczową rolę w prawidłowej pracy układu sercowo-naczyniowego. Usprawnia przepływ krwi w naczyniach i obniża ciśnienie tętnicze. Reguluje rytm serca. Redukuje też prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów.

Jak zrobić domową chałwę?

Do przygotowania deseru wystarczą na dobrą sprawę trzy składniki – sezam, płynny naturalny miód oraz wanilia lub kakao w zależności od tego, jaką wersję przysmaku chcesz stworzyć. Tę „bazową” recepturę możesz urozmaicić o inne składniki, na przykład posiekane orzechy, kawałki migdałów czy rodzynki. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę lubisz.

Przepis: Domowa chałwa z 3 składników Ten kultowy przysmak ma wiele cennych właściwości. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Trdycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 169 w każdej porcji Składniki 200 g sezamu

3 łyżki naturalnego płynnego miodu

4-6 łyżeczek ekstraktu z wanilii Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUpraż sezam na suchej patelni. Następnie zmiel przestudzone nasiona w młynku do kawy lub blenderze na gładką, jednolitą masę. Łączenie składnikówZmielony sezam przełóż do miski. Dodaj miód i wanilię, a także opcjonalnie inne składniki, na przykład posiekane orzechy czy migdały. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Formowanie i chłodzenie chałwyPrzełóż masę do małej formy wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównaj wierzch. Wstaw do lodówki na minimum dwie godziny. Poczekaj, aż masa stwardnieje i pokrój ją na kawałki.

Czytaj też:

Zamiast porannej kawy piję ten koktajl. Wspiera jelita, spala tłuszcz i dodaje energii na cały dzieńCzytaj też:

Niepozorny deser z PRL-u wraca do łask. Naukowcy potwierdzają: działa jak tarcza dla organizmu