Zjedz ten owoc dwie godziny przed snem i zapomnij o przewracaniu się z boku na bok. Wypróbuj!

Papaja jest tropikalnym owocem, który często omijamy w sklepie, stawiając na te bardziej znane i popularne, takie jak jabłka, banany, gruszki, śliwki czy pomarańcze. To jednak błąd. Nie tylko ze względu na jej słodki miąższ, który jest idealnym dodatkiem do owsianki, jogurtu czy deserów, ale też z uwagi na właściwości zdrowotne papai.

Papaja dobrze wpływa na sen

Niewiele osób wie o tym, że papaja ma pozytywny wpływ na nasz sen. Najlepiej zjeść ją około dwóch godzin przed zaśnięciem. Wynika to z faktu, że polepsza ona trawienie, a przez to nie mamy też uczucia ciężkości po zjedzonej kolacji. W konsekwencji po prostu lepiej nam się śpi. Składniki papai mogą też przyczyniać się do rozluźnienia mięśni, co również jest ważnym elementem wieczornego relaksu. Dodatkowo papaja ma działanie neuroprotekcyjne i pomaga w niwelowaniu stresu. To także sprzyja szybszemu i głębszemu zasypianiu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ten owoc nie jest „typowym lekarstwem” na bezsenność.

Jakie jeszcze właściwości ma papaja?

Papaja jest owocem niskokalorycznym (około 43 kcal w 100 g), a więc spokojnie mogą ją jeść osoby na diecie. Dodatkowo jest bogata w witaminy i składniki mineralne, które korzystnie wpływają na kondycję całego organizmu. Jej jedzenie pomaga redukować objawy niestrawności, wzdęcia, zaparcia. Ma także właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu wspiera odporność. Jest bogata w witaminę C, ale też karotenoidy, takie jak likopen, beta-karoten, luteina, które chronią przed stresem oksydacyjnym, ale również pozytywnie wpływają na wzrok.

Owoc ten wspiera funkcjonowanie układu krążenia, ponieważ wzmacnia naczynia krwionośne. Dzięki błonnikowi pokarmowemu wspomaga zdrowie jelit. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto spożywać ten owoc. Możesz wykorzystać go zarówno w daniach słodkich, jak i wytrawnych. Idealnie nadaje się do koktajli, ale też jako składnik sałatek. Jest też doskonałą marynatą do mięs, ponieważ pomaga je zmiękczyć.

