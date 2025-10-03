Dlaczego nie chudniesz, mimo diety? Dietetyk zdradza 5 prostych zasad, które naprawdę działają

Czasami, mimo starań, proces odchudzania okazuje się bezskuteczny. Mimo przestrzegania diety i rygorystycznych ćwiczeń waga stoi w miejscu lub tylko minimalnie się zmniejsza. Przyczyn może być wiele. Czasami są to indywidualne predyspozycje naszego organizmu, negatywnie wpływa też stres, problemy zdrowotne lub zaburzenia hormonalne. W takich sytuacjach warto też sprawdzić, czy nie popełniamy banalnych błędów, które bardzo utrudniają odchudzanie.

Zasady skutecznego odchudzania zdaniem dietetyka

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował film, w którym zdradził pięć kluczowych zasad skutecznego odchudzania. Pierwsza z nich mówi o tym, że nie należy wprowadzać rewolucji, nawyki trzeba zmieniać stopniowo. Jeśli do tej pory na śniadanie jadłeś kanapki, to nie musisz nagle zmuszać się, by spożywać wymyślne, dietetyczne posiłki. Powinieneś za to skupić się na przygotowaniu zdrowszej wersji kanapek, na przykład z pieczywem razowym i dużą ilością warzyw. Pamiętaj też, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla każdego, dlatego plan dietetyczny ułożony dla kogoś innego lub ściągnięty z internetu wcale nie musi zadziałać na ciebie.

Każdy człowiek jest inny, ma inny styl życia, preferencje czy tryb dnia, dlatego plan żywieniowy musi być dostosowany indywidualnie – zauważa specjalista.

Co jeszcze jest ważne?

Ekspert podpowiada również, że odchudzanie należy zacząć od możliwie najmniejszego deficytu kalorycznego, który powoduje spadek masy ciała. Istotne jest, by jeść jak najwięcej i mieć jak największe porcje (nadal zachowując zasady odchudzania), ponieważ wtedy dieta jest po prostu łatwiejsza do utrzymania.

Dietetyk podkreśla też, że dieta musi być elastyczna. Nie musisz jeść na śniadanie na przykład osławionych już owsianek, które kojarzą się z odchudzaniem. Możesz eksperymentować z daniami i sprawdzać, co właśnie tobie pasuje najbardziej. Specjalista przypomina też, że nie powinieneś skupiać się wyłącznie na odchudzaniu.

Równie ważne jest zarządzanie stresem, odpowiednia ilość snu i aktywność fizyczna. Wszystkie te elementy wpływają na efektywne odchudzanie – podsumował.