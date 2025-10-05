Dostępny w sklepach od ręki, a Polacy jedzą go tak rzadko. Dba o serce i działa przeciwzapalnie

Często ulegamy przyzwyczajeniom i najczęściej jemy owoce, których smak najlepiej znamy. Warto jednak czasem to zmienić i sięgnąć po coś, co rzadko gości na naszych stołach. Mowa między innymi o ananasie, który jest powszechnie dostępny. Znajdziemy go niemal w każdym supermarkecie, jednak mimo to Polacy jedzą go dość rzadko.

Ananas poprawia pracę serca

Najważniejszym składnikiem ananasa jest enzym bromelaina. Szczególnie dużo zawiera go świeży owoc. Ma on przede wszystkim działanie przeciwzapalne, przez co pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych. Jego spożywanie jest więc wskazane przy chorobie zwyrodnieniowej stawów czy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Owoc ten, dzięki potasowi, który jest w nim zawarty, może wpływać na obniżenie ciśnienia krwi. Ma także właściwości przeciwzakrzepowe. Działa również ochronnie na naczynia krwionośne, co z kolei wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego i zmniejsza ryzyko miażdżycy, zawału serca czy udaru.

Inne właściwości ananasa

Ananas jest także świetnym źródłem witaminy C, która jest silnym antyoksydantem. Nie tylko wspomaga odporność, ale też chroni komórki przed wolnymi rodnikami, które przyczyniają się do szybszego starzenia organizmu i rozwoju wielu chorób przewlekłych. Zawiera również witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na układ nerwowy, a także magnez, potas, miedź i żelazo.

Dodatkowo ananas wspomaga trawienie. Tu również największą rolę odgrywa bromelaina, ponieważ ułatwia trawienie białek, co z kolei odciąża układ pokarmowy. Zapobiega także niestrawnościom, wzdęciom i zaparciom.

Jak wykorzystać ananasa?

Ananasa w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie nadaje się do sałatek owocowych, deserów czy smoothie. Możesz dodać go także do jogurtu, ozdobić nim lody lub inne desery. Ananas dobrze komponuje się również z mięsem – nadaje potrawom słodko-kwaśny akcent. Możesz dodać go do pizzy, curry lub zgrillować i podać w burgerze.

