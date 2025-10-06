Nowe hity w Lidlu już od dzisiaj. Tanie masło i mnóstwo produktów z gratisem. Sprawdź szczegóły

Zawsze w niedzielę przeglądam gazetkę Lidla, żeby wybrać „perełki”, które będą na promocji w poniedziałek. Wtedy robię listę zakupów, a na drugi dzień udaję się do supermarketu. To pozwala mi naprawdę sporo zaoszczędzić. Nawet jeśli jest to tylko kilka złotych na jednym produkcie, to w skali miesiąca zawsze zbieram w ten sposób naprawdę pokaźną sumkę.

Tanie masło w Lidlu

Teraz warto kupić masło ekstra marki „Łaciate”. W poniedziałek (tylko przez jeden dzień) nabędziesz je w ramach promocji „2 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując dwie sztuki tego produktu, kolejną dostaniesz całkowicie za darmo. Żeby skorzystać z rabatu, najpierw musisz aktywować kupon, a następnie zeskanować aplikację. Cena regularna takiego masła to 7 zł 99 gr, a więc dokładnie tyle zaoszczędzisz. Limit to jedno opakowanie gratis na kupon.

Choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka miesięcy, to możesz zacząć przygotowywać się już teraz i robić zapasy. Jeśli zamrozisz masło, z pewnością w tym czasie przyda ci się do różnych wypieków.

Co jeszcze warto kupić?

To nie koniec promocji, które przygotował Lidl. Od poniedziałku do środy (6–8 października) opłaci się kupić też mięso mielone z łopatki wieprzowej marki „Rzeźnik” (500 g). Jest ono dostępne w ofercie „1 plus 1 gratis”. Najpierw musisz aktywować kupon, a następnie zeskanować aplikację, by naliczyła się zniżka. Obowiązuje limit dwóch opakowań gratis na kupon. W tym samym terminie taniej dostaniesz też mleko UHT 3,2% marki „Mlekovita”. Przy zakupie sześciu opakowań za jedną sztukę będziesz musiał zapłacić tylko 1 zł 34 gr zamiast 3 zł 99 gr.

Jeśli używasz w domu cukru, możesz zrobić zapas. Polski cukier biały kryształ z „Kuchni Lidla” nabędziesz w ramach oferty „5 plus 5 gratis”. Limit to 10 opakowań gratis na kupon. Z kolei świeże jaja (wielkość M lub L, klasa A) marki „Złota Nioska” kupisz o 25 procent taniej przy zakupie dwóch opakowań. Dobrze jest też zaopatrzyć się teraz w olej rzepakowy „Wyśmienity”. Kupując jedną butelkę, drugą dostaniesz całkiem za darmo. Obowiązuje limit dwóch opakowań gratis na kupon. Wszystkie promocje trwają od najbliższego poniedziałku do środy.

