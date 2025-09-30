Nie przegap taniego masła w Lidlu! Zrób też zapasy cukru i mleka, ceny nie do przebicia!

Robienie zakupów podczas różnego rodzaju promocji w supermarketach to prosty sposób na oszczędzanie. Wcześniej jednak trzeba odpowiednio zaplanować, co dokładnie kupimy, przeglądając gazetki z ofertami. W tym tygodniu warto wybrać się do Lidla, ponieważ wiele produktów spożywczych dostaniesz znacznie taniej niż normalnie.

Tanie masło i mleko w Lidlu

Do 30 września w Lidlu trwają świetne promocje. Masło z Polskiej Mleczarni 82% marki „Mlekovita” kupisz o 36 procent taniej przy zakupie trzech sztuk. Cena przed obniżką to 7 zł 49 gr, natomiast po rabacie dostaniesz to masło za jedyne 4 zł 75 gr. Limit to 12 opakowań na kupon.

W bardzo dobrej cenie jest też mleko UHT 3,2% marki „Polmlek”. Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji zapłacisz za nie jedynie 1 zł 85 gr zamiast 3 zł 99 gr. Warunkiem jest jednak zakup sześciu opakowań. Tutaj również obowiązuje limit dzienny — 12 opakowań na kupon. Promocja trwa do 1 października.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Będąc w Lidlu, warto zaopatrzyć się także w cukier biały kryształ z „Kuchni Lidla”. Dostaniesz go taniej w ramach promocji „5 plus 5 gratis”. Obowiązuje jednak limit 10 opakowań gratis na kupon.

Możesz więc zrobić spory zapas tego produktu. Warto kupić także mięso mielone z łopatki wieprzowej marki „Rzeźnik”. Do 1 października kupisz je w ramach oferty „1 plus 1”. To mięso kosztuje 10 zł 99 gr, a więc oznacza to, że dokładnie tyle samo zaoszczędzisz na drugim, darmowym opakowaniu. Obowiązuje jednak limit dwóch opakowań gratis na kupon.

Z kolei wszystkie wędliny w plastrach marki „Pikok” to hit aktualnej gazetki Lidla, ponieważ kupując dwa opakowania, za trzecie zapłacisz tylko jeden grosz. Co więcej, różne rodzaje można ze sobą dowolnie miksować.

