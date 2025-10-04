Jesz owsiankę na śniadanie? Dietetyk ujawnia, co może być zdrowsze dla ciebie

Płatki owsiane w ciągu ostatnich lat zyskały znaczną popularność w naszym kraju. Są smaczne, zdrowe, sycące, a do tego można je spożywać na różne sposoby. Coraz częściej eksperci od żywienia polecają także otręby owsiane. Warto więc zastanowić się, który z tych produktów ma korzystniejsze właściwości.

Co jest zdrowsze: płatki owsiane czy otręby?

Zarówno płatki, jak i otręby owsiane, to produkty o wysokiej wartości odżywczej. W wielu przypadkach lepszym wyborem mogą być otręby. W jednym z nagrań dietetyk dr Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że otręby owsiane zawierają więcej błonnika i nieco więcej białka niż płatki, dlatego często uznaje się je za korzystniejsze dla zdrowia. Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy od indywidualnej tolerancji i potrzeb organizmu.

Płatki owsiane powstają z całego ziarna owsa, natomiast otręby to wyłącznie zewnętrzna warstwa ziarna, a przy tym bardziej skoncentrowane źródło błonnika pokarmowego, który jest niezwykle istotny w naszej diecie. W płatkach jest około 10 g błonnika na 100 g produktu, natomiast w otrębach aż 15–20 g błonnika na 100 g produktu. To z kolei lepiej wspiera prawidłową pracę jelit i przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL. Otręby zawierają również minimalnie więcej białka.

Jeśli jednak nie odpowiada ci na przykład konsystencja otrębów – nie rezygnuj całkowicie z jedzenia produktów owsianych, tylko postaw na płatki. One też wspaniale wpływają na zdrowie naszego organizmu.

Jak jeść otręby owsiane?

Optymalna ilość otrębów owsianych na dzień to około 20 gramów, czyli 3–4 łyżki. Należy jednak pamiętać, by zwiększyć również ilość wypijanych napojów. Otręby są bogate w błonnik, a gdy dostają się do jelit, działają jak gąbka – chłoną wodę i pęcznieją. Ważne jest, by otręby wprowadzać do diety stopniowo. Dotyczy to zwłaszcza osób, które do tej pory nie jadły regularnie ani otrębów, ani płatków owsianych.

Zastosowanie otrębów jest podobne jak płatków: można przygotować z nich owsiankę, zmieszać z jogurtem naturalnym, dodać do wypieków, sałatek czy gęstych zup. Można je też spożywać na surowo – bez konieczności gotowania.

