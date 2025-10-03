W Biedronce masło za mniej niż 4 zł! Oferta trwa krótko, sprawdź też inne hity z gazetki

Masło to jeden z podstawowych produktów w kuchni, z którego korzysta niemal każdy Polak. Używamy go do smażenia, jako składnika wielu ciast czy innych potraw. Dlatego najlepiej kupować je w trakcie promocji, aby sporo zaoszczędzić. W nowej gazetce Biedronki znajdziesz je w wyjątkowo dobrej cenie. Warto przy okazji sięgnąć także po inne artykuły spożywcze.

Tanie masło w Biedronce pod jednym warunkiem

Od piątku do soboty (3–4 października) w Biedronce masło ekstra „Łowickie” (200 g) kupisz taniej niż zwykle. Przy zakupie czterech sztuk każda kostka kosztuje 50 procent mniej niż zwykle. Za sztukę zapłacisz 3,99 zł zamiast 7,99 zł. Limit dzienny to cztery opakowania na kartę Moja Biedronka.

Co jeszcze warto kupić taniej w Biedronce?

To nie koniec świetnych weekendowych promocji. Opłaca się zapakować do koszyka również mleko UHT 3,2% marki „Łowickie”, które z rabatem kosztuje tylko 1,35 zł zamiast 3,79 zł. Limit dzienny to trzy sztuki na kartę Moja Biedronka. Z kolei mleko UHT 2,3% marki „Mleczna Dolina” przy zakupie sześciu sztuk będzie kosztować jedynie 1,85 zł za karton. Cena regularna to 3,69 zł. Limit dzienny jest znacznie większy – aż 12 sztuk.

Warto kupić także olej rzepakowy Wyborny (1 litr). Kupując dwie sztuki, zapłacisz za niego tylko 3,99 zł, natomiast jeśli zapakujesz do koszyka tylko jedną – będzie kosztować 6,29 zł. Limit dzienny to cztery butelki. Łopatka bez kości, pakowana próżniowo marki „Kraina Mięs” – cena przed obniżką to 16,99 zł, jednak z aplikacją Biedronka dostaniesz to mięso za 7,89 zł. Wszystkie promocje obowiązują w najbliższy piątek i sobotę, a więc musisz się spieszyć z zakupami, ponieważ nie ma dużo czasu.

