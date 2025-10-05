Jogurty owocowe bez cukru i chemii? Dietetyczki mówią wprost, które naprawdę warto kupić

Najlepszy jogurt owocowy? To oczywiście ten zrobiony w domu na bazie naturalnego nabiału i świeżych dodatków. Nie zawsze jednak mamy wystarczająco dużo czasu i chęci, by go przygotować. W takiej sytuacji można sięgnąć po produkty sklepowe. Należy jednak wybierać je „z głową”. Ekspertki Anna Piszczek i Joanna Anger radzą, co naprawdę warto kupić.

Te jogurty owocowe to strzał w dziesiątkę

Wszystkie rekomendowane produkty cechuje prosty i krótki skład pozbawiony sztucznych barwników, zagęstników, aromatów, konserwantów, wzmacniaczy smaku czy dodatku cukru. Ich bazę stanowi nabiał wymieszany z owocami. Są doskonałym dowodem na to, że czasem mniej znaczy więcej. W tę ideę świetnie wpisuje się między innymi jogurtowe smoothie Pilos Pure oraz smoothie jogurtowo-owocowe marki Auchan.

Specjalistki zwracają również uwagę na Piratki. Niewątpliwą zaletą tego produktu jest nie tylko prosty i naturalny skład. Na jego korzyść przemawia również dodatek witaminy D. Warto zauważyć, że wspomniany związek odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową. Wzmacnia kości i zęby. Wspiera też pracę układu mięśniowego oraz odpornościowego. Co więcej, wpływa pozytywnie na działanie mózgu i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze.

Inne jogurty owocowe z dobrym składem

Na „liście” produktów polecanych przez Annę Piszczek i Joannę Anger znalazły się również takie pozycje jak smoothie owsiane Vemondo, jogurt owocowy Pilos Pure, jogurt owocowy Dar Pure marki Mlekovita czy jogurt SBA Super Body Active również od Mlekovity. Wspólnym mianownikiem jest owies obecny w składzie. To źródło błonnika pokarmowego, który – podobnie jak białko – zapewnia długie uczucie sytości i usprawnia przemianę materii. W dodatku reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Warto podkreślić, że ostatni z wymienionych produktów nie zawiera laktozy. Dlatego jest odpowiedni dla osób z nietolerancją dwucukru występującego w mleku i jego przetworach.

