Dodaj to do kawy zamiast cukru. Dietetyk zdradza: nada jej nieziemski aromat i wspiera serce

Zamiast sięgać po cukier lub smakowe syropy pełne sztucznych dodatków, znacznie lepiej jest dodać do kawy naturalne przyprawy, które nie tylko wzbogacą smak napoju, ale też korzystnie zadziałają na nasze zdrowie. Możesz postawić na kakao, odrobinę wanilii czy imbiru, ale też gałkę muszkatołową. Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zauważył, że dobrym wyborem będzie też kardamon, jednak nie ten klasyczny. Jego smak jest cudownie korzenny, a więc idealnie sprawdzi się jesienią.

Dodaj to do kawy zamiast cukru

Specjalista proponuje dodać przyprawę, która bardzo dobrze współgra z kawą. Mowa o kardamonie zielonym. Zwróć uwagę na jego kolor! Nie chodzi o klasyczny kardamon, tylko właśnie zielony. To ten rodzaj ma najlepiej potwierdzone działanie prozdrowotne.

Mówiąc w dużym skrócie, jest on cenny z uwagi na to, że poprawia nasze zdrowie metaboliczne – powiedział ekspert

Zaznaczył też, że kardamon jest nazywany królową przypraw. Jest on przede wszystkim wsparciem dla naszego układu krążenia. Jak wyjaśnił dietetyk – jego spożywanie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów we krwi średnio o 14 miligramów na decylitr, a u niektórych osób efekt ten może być jeszcze wyższy i osiągnąć aż 24 miligramy.

Dodatkowo kardamon obniża też LDL, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości, które są cząsteczkami sprzyjającymi miażdżycy. Ma też łagodne działanie redukujące skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, a także łagodzi stany zapalne, które są przyczyną wielu chorób metabolicznych.

Jakie jeszcze właściwości ma kardamon zielony?

Zielony kardamon jest też bogaty w witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak wapń, żelazo, magnez czy potas. Pomaga na dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a więc będzie dobry na wzdęcia, nudności, ale też zgagę. Działa też przeciwbakteryjnie. Jest również bogaty w antyoksydanty, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami i pomagają przy stanach zapalnych. Uważany jest także za naturalny afrodyzjak.

