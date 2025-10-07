Pijesz kawę codziennie? Lekarz mówi wprost, która naprawdę może wydłużyć życie

Kawa to jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Jest ceniona za świetny smak, ale też właściwości pobudzające. Miliony ludzi zaczynają dzień właśnie od filiżanki kawy, która pomaga im zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że ma ona dużo więcej korzyści zdrowotnych, o których wie naprawdę mało osób.

Picie kawy może wydłużyć życie

Dr Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu opowiedział o tym, że picie kawy może wydłużać życie.

Badanie dowiodło, że picie kawy pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju poważnych chorób, które nękają naszą cywilizację. Okazuje się bowiem, że w przypadku większości chorób przewlekłych kawa zmniejsza prawie o 20 procent ryzyko przedwczesnej śmierci – powiedział.

Dodatkowo specjalista wyjaśnił, że w przypadku niektórych schorzeń regularne picie kawy może łagodzić objawy. W badaniu z 18 października 2024 roku pod tytułem „Analiza fenomenu spożycia kawy i jego wpływu na zdrowie w ciągu 20 lat obserwacji wśród dorosłych w badaniu osteoporozy w Hongkongu” opisano, jakie efekty zdrowotne przynosi picie kawy.

Spożycie kawy wiązało się ze zmniejszonym o 18 procent ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny – podają specjaliści.

Chodzi między innymi o takie choroby jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory. Dr Marek Skoczylas, powołując się na wspomniane badanie, wyjaśnił, dlaczego kawa tak silnie chroni nasze ciało.

Otóż polifenole zawarte w kawie, a w tym na przykład kwas chlorogenowy, chronią nasz materiał genetyczny w wyjątkowy sposób. Chronią nasze nici DNA przed pęknięciem, natomiast to zapobiega mutacjom, które często są początkiem komórek nowotworowych – wyjaśnił ekspert.

Specjalista podał, że z kolei w badaniu pod tytułem „Spożywanie kawy szybko zmniejsza liczbę pęknięć nici DNA u zdrowych ludzi: wyniki krótkoterminowego badania interwencji z powtarzanym wychwytem” wyniki pokazują istotną redukcję pęknięć nici DNA już po dwóch godzinach od pierwszego spożycia kawy. Powtarzające się spożycie kawy zmniejsza ilość pęknięć nici DNA, czyli naszego materiału genetycznego, aż o 1/3.

Jaką kawę najlepiej pić?

Na podstawie wyników badań dr Marek Skoczylas zauważył, że powinniśmy pić kawę, która ma w sobie jak najwięcej antyoksydantów (w tym polifenoli). To związki, które neutralizują wolne rodniki w organizmie. Kawę dzielimy na jasno paloną, średnio paloną, średnio ciemno paloną i ciemno paloną. Im wyższy stopień palenia kawy, tym używana jest wyższa temperatura. Im kawa jest słabiej palona, tym więcej zawiera cennych polifenoli i innych związków, które nadają jej prozdrowotne właściwości.

Zatem jeśli mamy wybór i możemy pozwolić sobie na kawę o mniejszym stopniu palenia, to zdecydowanie taką kawę wybierajmy – podsumował ekspert.

Dlatego, jeśli zależy nam na zdrowotnych korzyściach, powinniśmy szukać kawy z dopiskiem „jasno palona” lub „średnio palona”.

