Dekoracja? Nie tylko! To kulki pełne mocy. Działają przeciwzapalnie, oczyszczają organizm

Właśnie trwa jesień. Zazwyczaj o tej porze roku zajadamy się gruszkami, jabłkami, śliwkami czy dynią. Warto jednak sięgnąć po coś znacznie mniej popularnego do jedzenia. Mowa o jarzębinie. Większość osób kojarzy ją głównie z jesiennymi dekoracjami, ale okazuje się, że może zagościć także na naszym stole. Trzeba jednak przestrzegać jednej, bardzo ważnej zasady.

Czy można jeść jarzębinę?

Jarzębina jest jadalna, jednak warunkiem jest jej odpowiednia obróbka. W przeciwnym razie jej spożycie może negatywnie zadziałać na nasze zdrowie. Wynika to z faktu, że zawiera ona kwas parasorbowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe, takie jak między innymi ból brzucha czy biegunka. Do tego jarzębina w formie surowej ma bardzo gorzki i cierpki smak.

Ten szkodliwy związek i gorzki smak są jednak neutralizowane pod wpływem wysokiej temperatury, na przykład gotowania, blanszowania czy pieczenia. Pomaga też mrożenie i suszenie. Jarzębinę śmiało możesz więc wykorzystać do przygotowania różnych przetworów, takich jak konfitury czy kompoty. Zrobisz z niej też pyszne soki czy nalewki. To też wspaniały dodatek do sosów. Koniecznie spróbuj również przyrządzić pyszny dżem z jarzębiny, który pasuje zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych.

Jakie właściwości ma jarzębina?

Jarzębina to bogactwo antyoksydantów. Zawiera flawonoidy, antocyjany, karotenoidy, ale też inne związki, które mają działanie przeciwzapalne. Pomagają przez to w walce z wolnymi rodnikami, których nadmiar w organizmie może prowadzić do wielu chorób przewlekłych. Jarzębina cechuje się też dużą zawartością witamin. Między innymi jest świetnym źródłem witaminy C, która poprawia odporność. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy często łapiemy infekcje. Dodatkowo te małe owoce wspierają pracę nerek i pomagają usuwać toksyny z organizmu. Zawierają również pektyny, które wspomagają trawienie. Pomagają na wzdęcia i zaparcia. Korzystnie działają także na układ krążenia.

