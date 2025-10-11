Te kotlety biją na głowę mielone. Zrobisz je w kwadrans i pokochasz od pierwszego kęsa

Nawet najlepsze kotlety mielone, schabowe, cukiniowe czy jajeczne mogą się z czasem znudzić. Szukając sposobu na urozmaicenie codziennego menu, sięgnęłam po pewne niepozorne warzywo. Zazwyczaj wykorzystuję je jedynie jako dodatek do potraw, ale postanowiłam, że w tym daniu będzie grało pierwsze skrzypce. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Rodzina była zachwycona.

Te kotleciki to nowy kulinarny hit

Dziś chciałabym ci polecić kotlety warzywne w zupełnie nowej odsłonie. Zaskakują od pierwszego kęsa. Ich sekretem jest delikatnie słodka, złocista, lekko chrupiąca cebula. W połączeniu z mąką i paroma innymi dodatkami tworzy kulinarny hit, który spokojnie może konkurować z największymi przysmakami polskiej kuchni.

Te kotleciki są nie tylko pyszne, ale też uniwersalne. Świetnie pasują niemal do wszystkiego. Możesz je podać „solo” albo w towarzystwie ziemniaków, ryżu, pieczywa czy kaszy. Doskonale łączą się też z różnego rodzaju sosami, na przykład czosnkowym, pomidorowym czy koperkowym. Wspaniale smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Przepis: Kotleciki cebulowe To świetna alternatywa dla klasycznych mielonych czy schabowych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 154 w każdej porcji Składniki 1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

2 jajka

100 g mąki Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz cebulę i pokrój w drobną kostkę. Przeciśnij czosnek przez praskę Łączenie składnikówDo pokrojonej cebuli dodaj czosnek, jajko i przyprawy. Połącz wszystkie składniki. Na koniec dosyp mąkę i jeszcze raz dokładnie wymieszaj całość. Smażenie kotlecikówSmaż porcje ciasta na rozgrzanej patelni. Kotleciki powinny mieć złoty kolor.

Cebula – niedoceniony składnik, który potrafi zaskoczyć

Cebula jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskiej kuchni. Zwykle pełni jednak w daniach funkcję tła. Używamy jej do zup, sosów, gulaszy, kanapek, ale na ogół jest jedynie dodatkiem, który ma podkreślić smak mięs. Rzadko gra w potrawie pierwsze skrzypce. A szkoda, bo to warzywo wykazuje wiele cennych właściwości. Zawiera kwercetynę. To silny przeciwutleniacz, który wspiera odporność, neutralizuje wolne rodniki i redukuje stany zapalne. W dodatku wspomaga trawienie, pracę serca i reguluje poziom glukozy we krwi. Odgrywa ważną rolę w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworów. Warto podkreślić, że największe ilości tego cennego antyoksydantu ma w swoim składzie cebula czerwona.

