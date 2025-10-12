Dodaj 2 łyżeczki do ciasta na szarlotkę, a każdy będzie pytać o przepis. Lepsza niż u babci

Szarlotka jest jednym z tych ciast, które królują na polskich stołach. Najczęściej przygotowuje się ją na kruchym cieście. Jednak nawet dobrze znane i sprawdzone przepisy można jeszcze bardziej udoskonalić. Okazuje się, że wystarczy mała zmiana, by było ono jeszcze lepsze i delikatniejsze w smaku, a do tego dłużej pozostało świeże.

Co dodać do kruchego ciasta na szarlotkę?

Wcale nie musisz rezygnować z pieczenia spodu na szarlotkę z babcinej receptury. Tak naprawdę wystarczy, że odrobinę ją zmodyfikujesz. Chodzi o dodanie octu jabłkowego. Nie martw się — jego smak nie będzie wyczuwalny w wypieku. Ten dodatek hamuje rozwój glutenu (który powstaje w cieście na skutek połączenia mąki z wodą). Dzięki temu ciasto wyjdzie kruche, a nie twarde i gumowate. Wpływa to też na lepszą strukturę wypieku, dzięki czemu jest również bardziej delikatne po upieczeniu.

Przepis: Szarlotka na kruchym cieście Ten wypiek smakuje doskonale. Każdy w moim domu prosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 740 w każdej porcji Składniki Składniki na ciasto kruche: 3 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki cukru

1 szczypta soli

225 g zimnego masła

⅔ szklanki zimnej wody

2 łyżeczki octu jabłkowego

kilka kostek lodu Składniki na nadzienie jabłkowe: ok. 1–1,2 kg jabłek (najlepiej kwaśnych)

2–3 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta kruchegoW dużej misce wymieszaj mąkę, cukier i sól. Dodaj pokrojone na kawałki zimne masło i posiekaj wszystko nożem lub użyj malaksera, aż masa zacznie przypominać kruszonkę. Dolewanie ocetuW osobnym naczyniu połącz wodę z octem jabłkowym i dodaj tyle kostek lodu, by całość miała objętość 1 szklanki. Stopniowo wlewaj płyn do suchych składników, mieszając do momentu, aż ciasto się połączy. Uformuj kulę, podziel ją na dwie części (jedna niech będzie większa), zawiń w folię i włóż do lodówki na minimum 1 godzinę. Robienie nadzieniaJabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w cienkie plasterki lub kostkę. Skrop je sokiem z cytryny, dodaj cukier, cynamon oraz ewentualnie mąkę ziemniaczaną. Wymieszaj i odstaw na kilka minut. Pieczenie ciastaRozwałkuj większą część ciasta i wyłóż nią spód oraz boki formy. Na ciasto wyłóż nadzienie jabłkowe. Rozwałkuj drugą część ciasta i przykryj nią jabłka (możesz też pokroić ją w paski i ułożyć kratkę). Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C (góra-dół) i piecz przez około 50–60 minut, aż ciasto będzie złociste.

Ważne jest jednak, by wybrać właśnie ocet jabłkowy. Jest on delikatniejszy niż spirytusowy lub winny. Jego subtelny posmak dobrze komponuje się z jabłkami. Istotne jest również, żeby szarlotkę przygotować z konkretnych odmian owoców. Najlepsze będą: Szara Reneta, Lobo, Antonówka. Mają odpowiednią kwasowość, która balansuje słodycz ciasta.

O czym pamiętać, robiąc kruche ciasto?

Absolutną podstawą podczas przygotowywania kruchego ciasta jest użycie zimnego masła. Musi być ono mocno schłodzone, dlatego najlepiej wyjmij je z lodówki chwilę przed wykorzystaniem. Pamiętaj też, by używać prawdziwego masła, a nie margaryny (wpłynie to na jakość wypieku). Nie wyrabiaj ciasta zbyt długo po dodaniu mokrych składników — jedynie do momentu, gdy da się z niego zagnieść kulę. W przeciwnym razie wyjdzie gumowate i niesmaczne.

Przed pieczeniem zawsze też schładzaj ciasto. Najlepiej zrobić to dwukrotnie — najpierw, gdy zagnieciesz je w kulę, a później, gdy rozwałkujesz i ułożysz już w foremce. Gdy robisz ciasto z soczystymi owocami, to najpierw podpiecz spód. Możesz też posypać go kaszą manną, która zabezpieczy go przed nasiąknięciem. Dobrym pomysłem jest również wykorzystanie triku Magdy Gessler na kruche ciasto, wyjdzie obłędne.

