Te zielone listki mają więcej żelaza niż mięso. Przywrócą ci energię, poznaj ten sprytny trik
Natka pietruszki
Natka pietruszki Źródło: WPROST.pl / Robert Stachnik
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że popularne listki mogą zawierać więcej żelaza niż mięso. Jeśli zmagasz się z ciągłym zmęczeniem, masz bladą cerę albo słabą odporność, może to oznaczać, że twojemu organizmowi brakuje tego pierwiastka.

Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jego niedobór może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym między innymi anemii, która objawia się na przykład ciągłym zmęczeniem i osłabieniem. Jest głównym składnikiem hemoglobiny, ale wspiera też odporność, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a także bierze udział w procesach metabolicznych.

Ma więcej żelaza niż mięso

Żelazo występuje w dwóch formach. Różnią się one od siebie źródłem pochodzenia, ale też przyswajalnością. Dzielimy je na żelazo hemowe, czyli pochodzenia zwierzęcego, które jest lepiej przyswajalne, oraz żelazo niehemowe pochodzenia roślinnego.

Zazwyczaj ze źródłem żelaza kojarzymy produkty mięsne, jednak okazuje się, że są od tego wyjątki. Natka pietruszki zawiera więcej żelaza niż popularne rodzaje mięsa, takie jak chude mięso wołowe – około 2–3 mg na 100 g, wieprzowe czy drobiowe (często mają poniżej 2 mg na 100 g). Z kolei 100 g świeżej natki pietruszki dostarcza od 5,0 do 6,2 mg żelaza. Jest to więc jedno z najbogatszych roślinnych źródeł tego pierwiastka. Trzeba jednak pamiętać, że natka dostarcza żelaza niehemowego, które jest gorzej przyswajalne. Kluczowe jest więc świadome łączenie składników diety, by zwiększyć jego wchłanianie. Postaraj się podawać natkę pietruszki z produktami bogatymi w witaminę C (np. z sokiem z cytryny).

Jak łączyć natkę pietruszki z witaminą C?

Połączenie natki pietruszki z produktami bogatymi w witaminę C jest ważne, ponieważ ułatwia ona przekształcanie trudno wchłanianego żelaza niehemowego w formę, którą nasz organizm potrafi łatwiej, ale też skuteczniej przyswoić. Możesz to zrobić w naprawdę łatwy sposób, przygotowując smoothie lub koktajle. Zmiksuj natkę pietruszki z dużą dawką witaminy C, na przykład sokiem z pomarańczy, cytryny lub grejpfruta. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć innych owoców bogatych w witaminę C, na przykład kiwi.

Możesz dodać też natkę pietruszki do sałatki, a całość skropić sosem winegret, gdzie jednym ze składników jest cytryna (czyli źródło witaminy C). Dobrym pomysłem jest też przygotowanie pesto z natki pietruszki, do którego dodasz między innymi sok z cytryny. Pamiętaj, żeby produkty bogate w witaminę C dodawać do potraw „na świeżo”, czyli tuż przed spożyciem, ponieważ ta witamina łatwo ulega zniszczeniu pod wpływem światła, ciepła czy tlenu.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl