Uwielbiam to zdrowe smarowidło do kanapek! Trzy składniki, 10 minut i gotowe. Wypróbuj przepis!

Pasty kanapkowe to zdrowsza, ale też ciekawsza alternatywa dla szynki czy sera, które po jakimś czasie zwyczajnie nam się już nudzą. Zazwyczaj przygotowywane są z warzyw, roślin strączkowych, ryb czy jajek, dzięki czemu dostarczają nam wielu witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dodatkowo możemy w ten sposób też urozmaicić naszą codzienną dietę.
Jak zrobić niecodzienną pastę jajeczną? Prosty przepis
Jestem wielką fanką pasty jajecznej, jednak ostatnio miałam ochotę nieco poeksperymentować w kuchni. Trafiłam na genialny przepis, w którym łączy się ze sobą same najzdrowsze produkty, a mianowicie jajka, serek wiejski i awokado. To trio stało się teraz moim faworytem.
Przepis: Pasta kanapkowa z awokado
Ta pasta jest nie tylko bardzo zdrowa, ale też niezwykle smaczna, spróbuj!
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 97 w każdej porcji
Składniki
- 2 jajka ugotowane na twardo
- 100 g serka wiejskiego
- ½ małego, dojrzałego awokado
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Gotowanie jajekUgotuj jajka na twardo, ostudź je i obierz.
- Łączenie składnikówDo miseczki przełóż serek wiejski, awokado i posiekane jajka. Rozgnieć całość widelcem lub zmiksuj krótko blenderem ręcznym, jeśli chcesz uzyskać bardziej kremową konsystencję. Dopraw do smaku solą, pieprzem.
Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B. Zawierają też pokaźne ilości selenu oraz żelaza. Z kolei serek wiejski jest lekki, nie zawiera wielu kalorii, ale ma dużo wartości odżywczych. Również zawiera białko, a także wapń. Awokado natomiast dostarcza zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, potasu i witaminy E. Tym samym wspiera pracę serca oraz układu nerwowego. Wszystkie te trzy produkty razem tworzą pyszne, sycące i niezwykle zdrowe połączenie.
Inne, ciekawe pomysły na pasty kanapkowe
Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, to warto sięgnąć po inne, mniej oczywiste składniki na pasty kanapkowe. Możesz na przykład przygotować je z pieczonej papryki i sera feta lub zrobić pastę z tuńczyka i jogurtu greckiego. Świetnie sprawdza się też połączenie hummusu i suszonych pomidorów.
Ciekawym pomysłem jest zrobienie pasty z ciecierzycy, curry i kolendry. Cudownie smakuje również pasta z wędzonej makreli i twarożku. Możesz nawet przyrządzić pastę z zielonego groszku i mięty czy pieczonego buraka i koziego sera. Osobiście uwielbiam też bardzo oryginalną pastę z pieczonej marchewki i pomarańczy oraz tofu, curry i mango.
