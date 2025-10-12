Uwielbiam to zdrowe smarowidło do kanapek! Trzy składniki, 10 minut i gotowe. Wypróbuj przepis!
Uwielbiam to zdrowe smarowidło do kanapek! Trzy składniki, 10 minut i gotowe. Wypróbuj przepis!

Dodano: 
Kanapki na talerzu
Kanapki na talerzu Źródło: Freepik
Jeżeli znudziły ci się klasyczne dodatki do pieczywa, to zrób prostą pastę kanapkową. Smakuje doskonale, jest niezwykle zdrowa, a do jej przyrządzenia potrzebujesz tylko trzech składników, które być może nawet masz już w swojej kuchni.

Pasty kanapkowe to zdrowsza, ale też ciekawsza alternatywa dla szynki czy sera, które po jakimś czasie zwyczajnie nam się już nudzą. Zazwyczaj przygotowywane są z warzyw, roślin strączkowych, ryb czy jajek, dzięki czemu dostarczają nam wielu witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dodatkowo możemy w ten sposób też urozmaicić naszą codzienną dietę.

Jak zrobić niecodzienną pastę jajeczną? Prosty przepis

Jestem wielką fanką pasty jajecznej, jednak ostatnio miałam ochotę nieco poeksperymentować w kuchni. Trafiłam na genialny przepis, w którym łączy się ze sobą same najzdrowsze produkty, a mianowicie jajka, serek wiejski i awokado. To trio stało się teraz moim faworytem.

Przepis: Pasta kanapkowa z awokado

Ta pasta jest nie tylko bardzo zdrowa, ale też niezwykle smaczna, spróbuj!

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
97 w każdej porcji

Składniki

  • 2 jajka ugotowane na twardo
  • 100 g serka wiejskiego
  • ½ małego, dojrzałego awokado
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

  1. Gotowanie jajekUgotuj jajka na twardo, ostudź je i obierz.
  2. Łączenie składnikówDo miseczki przełóż serek wiejski, awokado i posiekane jajka. Rozgnieć całość widelcem lub zmiksuj krótko blenderem ręcznym, jeśli chcesz uzyskać bardziej kremową konsystencję. Dopraw do smaku solą, pieprzem.

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B. Zawierają też pokaźne ilości selenu oraz żelaza. Z kolei serek wiejski jest lekki, nie zawiera wielu kalorii, ale ma dużo wartości odżywczych. Również zawiera białko, a także wapń. Awokado natomiast dostarcza zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, potasu i witaminy E. Tym samym wspiera pracę serca oraz układu nerwowego. Wszystkie te trzy produkty razem tworzą pyszne, sycące i niezwykle zdrowe połączenie.

Inne, ciekawe pomysły na pasty kanapkowe

Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, to warto sięgnąć po inne, mniej oczywiste składniki na pasty kanapkowe. Możesz na przykład przygotować je z pieczonej papryki i sera feta lub zrobić pastę z tuńczyka i jogurtu greckiego. Świetnie sprawdza się też połączenie hummusu i suszonych pomidorów.

Ciekawym pomysłem jest zrobienie pasty z ciecierzycy, curry i kolendry. Cudownie smakuje również pasta z wędzonej makreli i twarożku. Możesz nawet przyrządzić pastę z zielonego groszku i mięty czy pieczonego buraka i koziego sera. Osobiście uwielbiam też bardzo oryginalną pastę z pieczonej marchewki i pomarańczy oraz tofu, curry i mango.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl