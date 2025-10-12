Uwielbiam to zdrowe smarowidło do kanapek! Trzy składniki, 10 minut i gotowe. Wypróbuj przepis!

Pasty kanapkowe to zdrowsza, ale też ciekawsza alternatywa dla szynki czy sera, które po jakimś czasie zwyczajnie nam się już nudzą. Zazwyczaj przygotowywane są z warzyw, roślin strączkowych, ryb czy jajek, dzięki czemu dostarczają nam wielu witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dodatkowo możemy w ten sposób też urozmaicić naszą codzienną dietę.

Jak zrobić niecodzienną pastę jajeczną? Prosty przepis

Jestem wielką fanką pasty jajecznej, jednak ostatnio miałam ochotę nieco poeksperymentować w kuchni. Trafiłam na genialny przepis, w którym łączy się ze sobą same najzdrowsze produkty, a mianowicie jajka, serek wiejski i awokado. To trio stało się teraz moim faworytem.

Przepis: Pasta kanapkowa z awokado Ta pasta jest nie tylko bardzo zdrowa, ale też niezwykle smaczna, spróbuj! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 97 w każdej porcji Składniki 2 jajka ugotowane na twardo

100 g serka wiejskiego

½ małego, dojrzałego awokado

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Gotowanie jajekUgotuj jajka na twardo, ostudź je i obierz. Łączenie składnikówDo miseczki przełóż serek wiejski, awokado i posiekane jajka. Rozgnieć całość widelcem lub zmiksuj krótko blenderem ręcznym, jeśli chcesz uzyskać bardziej kremową konsystencję. Dopraw do smaku solą, pieprzem.

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B. Zawierają też pokaźne ilości selenu oraz żelaza. Z kolei serek wiejski jest lekki, nie zawiera wielu kalorii, ale ma dużo wartości odżywczych. Również zawiera białko, a także wapń. Awokado natomiast dostarcza zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, potasu i witaminy E. Tym samym wspiera pracę serca oraz układu nerwowego. Wszystkie te trzy produkty razem tworzą pyszne, sycące i niezwykle zdrowe połączenie.

Inne, ciekawe pomysły na pasty kanapkowe

Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, to warto sięgnąć po inne, mniej oczywiste składniki na pasty kanapkowe. Możesz na przykład przygotować je z pieczonej papryki i sera feta lub zrobić pastę z tuńczyka i jogurtu greckiego. Świetnie sprawdza się też połączenie hummusu i suszonych pomidorów.

Ciekawym pomysłem jest zrobienie pasty z ciecierzycy, curry i kolendry. Cudownie smakuje również pasta z wędzonej makreli i twarożku. Możesz nawet przyrządzić pastę z zielonego groszku i mięty czy pieczonego buraka i koziego sera. Osobiście uwielbiam też bardzo oryginalną pastę z pieczonej marchewki i pomarańczy oraz tofu, curry i mango.

Czytaj też:

Zrób to, zamiast sięgać po wędlinę do kanapek. Dietetyczka poleca kremową pastę gotową w 5 minutCzytaj też:

Dietetyczka ostrzega: tych jesiennych produktów z Biedronki lepiej nie kupuj. Jeden z nich to góra cukru