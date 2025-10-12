Rozgrzewająca zupa jest idealna na jesień, zastąpi też drugie danie. Ten przepis nie ma sobie równych

Jesień to doskonały czas na zupy. Cudownie rozgrzewają, a do tego są bardzo sycące. W takie chłodne dni lepiej sięgać po te bardziej treściwe, które mają w sobie dużo warzyw, mięsa czy strączków. To właśnie takie dania najlepiej dodają energii. Jest to również dobry sposób, by dostarczyć do organizmu cennych składników odżywczych. Mnie z jesienią najbardziej kojarzy się zupa gulaszowa. Nie tylko świetnie smakuje, ale dzięki niej każdy będzie naprawdę porządnie najedzony.

Idealna zupa na chłodne dni

Zupa gulaszowa to aromatyczne, pożywne i rozgrzewające danie. Moja mama to właśnie tę potrawę przygotowuje najczęściej o tej porze roku. Wszyscy domownicy bardzo się wtedy cieszą, ponieważ smakuje naprawdę wybitnie. Tak właściwie to gęsty, sycący gulasz podawany w formie zupy. Często więc nie trzeba martwić się o przygotowanie drugiego dania, ponieważ każdy jest już wystarczająco syty. Możesz ją podawać klasycznie z chlebem (cudownie smakuje lekko podpieczony w formie grzanek) lub z małymi, zacieranymi kluseczkami.

Przepis: Zupa gulaszowa Ta zupa to mój faworyt wśród jesiennych potraw. Musisz jej spróbować Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 190 w każdej porcji Składniki 700 g mięsa (najlepiej wieprzowiny)

2 cebule

2 papryki czerwone

300 g pieczarek

2 ząbki czosnku

3 ziemniaki

smalec (do smażenia)

3,5 l wody

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżeczki mąki pszennej

sól, pieprz do smaku

1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej

0,5 łyżeczki ostrej papryki mielonej

1 szczypta majeranku

2 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMięso pokrój w kostkę. Paprykę umyj, usuń nasiona i też pokrój w kostkę. Pieczarki umyj i pokrój w plasterki. Ziemniaki obierz, umyj i pokrój na mniejsze części. Czosnek przeciśnij przez praskę. Duszenie mięsa i cebuliW garnku rozgrzej trochę smalcu, wrzuć cebulę i zeszklij ją. Później dodaj mięso i smaż przez około 10 minut. Wrzuć pieczarki i chwilkę je podduś. Dodaj czosnek i paprykę. Wymieszaj i jeszcze chwilę podduś całość. Gotowanie zupyWlej wodę do garnka. Dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj całość przez ok. 40 minut. Po tym czasie dodaj sól, pieprz, słodką i ostrą paprykę, majeranek oraz koncentrat pomidorowy. Wymieszaj. Do garnka dodaj ziemniaki i kontynuuj gotowanie, aż ziemniaki i mięso będą miękkie. Robienie zaprawkiW kubku rozpuść mąkę w odrobinie wody, dobrze wymieszaj, aby nie było grudek, i wlej mieszankę do zupy, mieszając. Dopraw do smaku, ewentualnie dodaj przypraw więcej, jeśli trzeba.

Patentem mojej mamy na tak wspaniały smak zupy jest użycie dużej ilości cebuli. To właśnie ona sprawia, że to danie jest takie smaczne. Do tego to warzywo wspiera odporność i ma działanie przeciwbakteryjne.

Dlaczego warto jeść zupy?

Aktualnie zupy są elementem, który często pomijamy w naszym codziennym menu, a to jednak duży błąd. Są one między innymi doskonałym sposobem na nawodnienie organizmu, ale to nie wszystko. Dzięki zawartości warzyw dostarczają mnóstwo cennych witamin. Takie rozgotowane warzywa w zupie są również doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, który świetnie działa na nasze jelita. Gorąca zupa potrafi też świetnie rozgrzać, co jest nieocenione w chłodniejsze dni. Co więcej, spożywanie zup pomaga kontrolować wagę i jest polecane między innymi podczas odchudzania (wtedy postaw na lżejsze zupy), ponieważ przy dość małej kaloryczności są bardzo sycące.

