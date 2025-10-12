To masło znika z półek Stokrotki w rekordowym tempie. Można sporo zaoszczędzić, nie przegap okazji

Szukasz taniego i dobrego masła? Tym razem warto wybrać się po nie do Stokrotki. Sieć zorganizowała ciekawą promocję na popularne i cenione smarowidło. Można je kupić po mocno obniżonej cenie. Jednak, żeby to zrobić, trzeba spełnić dwa bardzo ważne warunki. Sprawdź, jak zaoszczędzić.

Jak zdobyć tanie i dobre masło w Stokrotce?

Lubisz Masło Polskie marki Mlekovita? To właśnie na nim możesz teraz zaoszczędzić. Jedna kostka kosztuje tylko 4 złote i 99 groszy. Rabat jest spory, bo regularna cena produktu wynosi niespełna 9 złotych. By z niego skorzystać, musisz jednak kupić minimum trzy opakowania tłuszczu. Dopiero wtedy upust zostanie naliczony. Co więcej, ta promocja powstała z myślą o wybranej grupie klientów – tych, którzy posiadają aplikację lojalnościową Nasza Stokrotka. Jeśli nie masz jej w swoim telefonie, nie zaoszczędzisz na zakupie masła. Pamiętaj też, że obowiązuje limit. Możesz nabyć tylko trzy kostki tłuszczu na jedno oprogramowanie.

Na szczęście zdobycie aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy ściągnąć ją ze sklepu internetowego, zainstalować, a następnie przejść krótki proces rejestracji. Nie trzeba przy tym za nic płacić, a całość zajmuje tylko kilka minut. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Stokrotka dała swoim klientom sporo czasu na zakupy. Promocja na masło trwa aż trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 13 do 15 października 2025.

Jak właściwie przechowywać masło?

Przechowywanie masła jest proste, ale wymaga przestrzegania kilku zasad. Pamiętaj, by trzymać je w lodówce. Zadbaj o to, by nie miało kontaktu z innymi produktami spożywczymi, bo szybko chłonie wszystkie obce zapachy i traci naturalny aromat. Jeśli nie planujesz zużyć tłuszczu w najbliższym czasie, włóż go do zamrażarki. Dzięki temu zachowa świeżość przez kilka miesięcy. Wcześniej podziel smarowidło na mniejsze porcje. Łatwiej ci będzie później rozmrozić produkt i rozsmarować, na przykład na pieczywie.

