W tym roku podam ją zamiast karpia. Ta ryba nie ma ości i smakuje nawet najbardziej wybrednym gościom

W święta Bożego Narodzenia na naszym stole króluje wiele pysznych potraw. Najpopularniejsze z nich to barszczyk czerwony podany z krokietami, pasztecikami czy uszkami. To jednak nie wszystko. Tego dnia zajadamy się też pieczoną kapustą, kutią i wieloma innymi specjałami. Nie może oczywiście zabraknąć też ryb. Choć najpopularniejszą z nich jest karp, to ja w tym roku postanowiłam odrobinę poeksperymentować i podać inny rodzaj. To ciekawe urozmaicenie świątecznego menu.

Jaką rybę wybrać zamiast karpia na Wigilię?

W tym roku na moim świątecznym stole zagości sandacz. Ta ryba przede wszystkim ma niewiele ości i jest łatwa do jedzenia. Przy tradycyjnym karpiu to właśnie dość duża ilość ości jest zawsze bardzo kłopotliwa. Sandacz ma ich znacznie mniej (głównie tylko duży kręgosłup i żebra), co sprawia, że jest o wiele łatwiejszy i przyjemniejszy w jedzeniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku najmłodszych biesiadników oraz seniorów.

To jednak nie koniec zalet tej ryby. Sandacz ma łagodny smak, który jest pozbawiony mulistego posmaku (jak w przypadku karpia). Jego mięso jest białe, jędrne i chude, dzięki czemu idealnie komponuje się z różnymi przyprawami i sosami, nie dominując ich. Dużym plusem jest też zwarta konsystencja, dzięki czemu sandacz jest dość łatwy w obróbce cieplnej – nie rozpada się na przykład podczas smażenia (w odróżnieniu od niektórych ryb).

Jakie właściwości ma sandacz?

Sandacz jest dość chudą rybą, ale przy tym też doskonałym źródłem pełnowartościowego białka. Jest też bogaty w takie minerały jak fosfor, wspierający zdrowie kości i zębów, a także potas (ważny dla zdrowia serca) i selen (regulujący pracę tarczycy). To także bogactwo witaminy D, wspierającej naszą odporność. Jest więc nie tylko smaczny, ale też zdrowy. Ma też dość mało kalorii – w 100 gramach jest około 98 kcal, więc podczas świątecznej kolacji nie pogardzą nim również osoby na diecie odchudzającej. Do tego jest lekkostrawny.

Jak przygotować sandacza? Pomysły

Jedną z najprostszych metod przyrządzenia tej ryby jest oprószenie jej solą, pieprzem i mąką, a następnie usmażenie na maśle klarowanym. Możesz dodać też świeży tymianek lub koperek. Serwuj go z cząstkami cytryny, która jeszcze bardziej pokreśli smak tej potrawy.

