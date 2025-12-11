Nie śmietanka i nie mleko. Dodaj to do kawy, a łatwiej opanujesz apetyt w ciągu dnia

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki aromatycznej kawy. To nie tylko miły, codzienny rytuał, który wprowadza w dobry nastrój, ale także skuteczny sposób na przebudzenie i dodanie sobie energii. Okazuje się jednak, że picie tego napoju może też wspomóc walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Dodaj to do kawy

Już picie samej kawy może spowodować, że odchudzanie stanie się odrobinę prostsze. Zwiera ona kofeinę, która przyspiesza metabolizm. Choć w internecie można natknąć się na informacje, że połączenie kawy z cytryną jeszcze bardziej go rozkręca, to nie jest to jednak potwierdzone żadnymi badaniami i nie ma na to dowodów naukowych.

Warto dodać do niej cytrynę jednak z innego powodu. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejsza, ale przede wszystkim świetnie zastąpi kaloryczne dodatki. Gdy postawisz na ten orzeźwiający dodatek, łatwiej będzie ci ograniczyć cukier czy śmietankę lub mleko, co sprzyja redukcji kalorii w ciągu dnia.

Pamiętaj jednak, że najważniejszy podczas odchudzania jest deficyt kaloryczny. Oznacza to, że należy spożywać mniejszą ilość kalorii od tego, ile potrzebuje nasz organizm. Samo picie kawy z cytryną nie zastąpi więc zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej. To właśnie te elementy są najważniejsze, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami.

Jakie właściwości ma cytryna?

I choć cytryna ani sama w sobie, ani w połączeniu z kawą nie jest „magicznym sposobem” na odchudzanie, to bez wątpienia ma ona bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim jest świetnym źródłem witaminy C i antyoksydantów. Dzięki temu doskonale wspiera odporność oraz ogólny stan zdrowia. Z kolei działanie antyoksydacyjne pomaga neutralizować wolne rodniki, których nadmiar w organizmie prowadzi do szybszego starzenia się, ale też wielu chorób przewlekłych.

Wspiera również układ krążenia. Zawiera bowiem potas, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Zmniejsza w ten sposób ryzyko nadciśnienia tętniczego, a co za tym idzie – także udaru i zawału. Dobrze działa też na układ trawienny. Stymuluje bowiem wydzielanie żółci i soków trawiennych, co usprawnia procesy trawienne. Wielką zaletą cytryny jest również to, że pomaga wchłaniać żelazo. Witamina C znacząco zwiększa biodostępność żelaza niehemowego (pochodzącego ze źródeł roślinnych). Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z anemią.

