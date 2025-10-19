Nowa akcja w Stokrotce zaskoczyła klientów. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Jesień to czas, gdy wiele osób robi większe zakupy. Sklepy i supermarkety sprytnie to wykorzystują, kusząc różnymi promocjami. Tym razem uwagę klientów przyciąga akcja zorganizowana przez Stokrotkę. Sieć rozdaje dobre i markowe masło. By je zdobyć, wystarczy spełnić jeden banalnie prosty warunek. Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jak zdobyć masło za darmo w Stokrotce?

Zasady promocji są jasne: kup dwie kostki tłuszczu, a trzecią dostaniesz gratis. Za każdą kostkę zapłacisz więc jedną trzecią mniej niż zwykle. Nie możesz wziąć jednak pierwszego lepszego smarowidła z półki. Akcja dotyczy bowiem konkretnego produktu. Obejmuje Masło Polskie marki Mlekovita. Co ważne, oferta nie ma żadnych limitów. Możesz wziąć tyle opakowań, ile chcesz, oszczędzać i zrobić zapas już na święta. Jeśli chcesz odciążyć domowy budżet, musisz się jednak spieszyć. Akcja trwa przez ściśle określony czas – tylko trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (20–22 października 2025 roku).

Co jeszcze warto kupić w Stokrotce?

Taniej możesz nabyć też mleko UHT Łaciate 3,2%. Jeśli włożysz do koszyka minimum 6 kartonów tego nabiału, za jedno opakowanie zapłacisz tylko złotówkę i 99 groszy. Obniżka jest spora, bo regularna cena produktu wynosi 4 złote i 49 groszy. Oszczędzasz więc 2 złote i 50 groszy na sztuce. W sumie w twoim portfelu może zostać ponad 15 złotych.

Pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – nabiał UHT jest poddawany sterylizacji. Najpierw podgrzewa się go do bardzo wysokiej temperatury sięgającej nawet 150 stopni Celsjusza, a po kilku sekundach schładza. Zastosowanie tej metody pozwala zniszczyć wszystkie bakterie i mikroorganizmy obecne w mleku, a co za tym idzie wydłużyć okres jego okres przydatności do spożycia. Zmienia też zasady przechowywania produktu. Zamknięte kartony nie wymagają trzymania w lodówce. Można je umieścić w zwykłej szafce kuchennej. Dopiero po otwarciu opakowanie trzeba przenieść do chłodziarki.

