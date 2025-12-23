Te czekoladowe pierniczki nie idą mi w boczki. Robię je w 20 minut i jem nie tylko w Święta

Święta bez pierniczków dla mnie nie istnieją. To absolutny „must have” bożonarodzeniowego menu. Tradycyjne przysmaki pełne cukru zamieniam jednak na słodkości w innej znacznie zdrowszej wersji. Smakują o niebo lepiej niż klasyki i nie „idą w boczki”. Poza tym robię je w ekspresowym tempie. Minimum wysiłku, a efekt jak z najlepszej cukierni. Gdy poznasz ten przepis, z pewnością będziesz do niego wracać i to nie tylko od święta.

Jak zrobić zdrowe i szybkie pierniczki?

Przygotujesz je w trzech prostych krokach. Najpierw wymieszaj wszystkie składniki, potem przełóż powstałą masę do foremek, a na koniec wstaw wszystko do piekarnika na około 15-20 minut. Jeśli chcesz, możesz oblać je czekoladą albo obsypać cukrem pudrem.

Przepis: Szybkie pierniczki Powstają z paru składników, a smakują jak z najlepszej cukierni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 3 jajka

20 g mąki kokosowej

15 g ksylitolu

10 g kakao

10 g przyprawy do piernika

25 g oleju kokosowego

5 g proszku do pieczenia Opcjonalnie: tabliczka czekolady (na polewę) Sposób przygotowania Robienie masy na piernikiWymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Następnie przełóż ją do foremek o dowolnym kształcie. PieczeniePiecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15-20 minut DekorowanieJeśli chcesz, rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i zanurz niej przestudzone pierniczki.

Szybkie pierniczki – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz, możesz zamienić mąkę kokosową na pszenną lub orkiszową (trzeba jej dodać nieco więcej). Do stworzenia polewy, najlepiej używać gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao. Taka jest bowiem najzdrowsza. Dostarcza organizmowi sporej dawki antyoksydantów, które wpływają pozytywnie na pracę całego organizmu. Spowalniają procesy starzenia, łagodzą stany zapalne i neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Przyczyniają się też do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, poziomu „złego cholesterolu” oraz glukozy. Odgrywają ważną rolę w profilaktyce różnego rodzaju schorzeń, takich jak zawał serca, udar mózgu, miażdżyca czy choroby o podłożu nowotworowym.

Jeżeli nie przepadasz za smakiem gorzkiej czekolady, wymieszaj z wariantem mlecznym w dowolnych proporcjach. Możesz dodać ciasteczkom jeszcze więcej słodyczy. Wystarczy, że dorzucisz do masy kilka sztuk zblendowanych daktyli. Będą się doskonale komponować z pozostałymi składnikami.

