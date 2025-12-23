Lidl przecenia popularne ryby. To ostatnia szansa, by zgarnąć je taniej przed Wigilią

Lidl nie zwalnia tempa. Przygotował dla klientów kolejną niespodziankę. W najnowszej gazetce sieci znajdziemy spore obniżki wielu popularnych i lubianych ryb z „królem” wigilijnego stołu na czele. Możesz sporo zaoszczędzić, ale musisz się spieszyć. Akcja rabatowa trwa jeszcze tylko jeden dzień. Sprawdź ofertę, zanim sklepowe półki opustoszeją.

Jakie ryby przecenił Lidl?

Lidl sprzedaje taniej między innymi polskiego świeżego karpia (płata ze skórą). Za stugramową porcję ryby zapłacisz teraz tylko 2,49 zł, czyli 54 procent mniej niż wcześniej. Sieć obniżyła również cenę łososia atlantyckiego. Teraz kilogram produktu kosztuje 49,90. Rabat wynosi niespełna 30 złotych. Uwagę przykuwa jeszcze jedna atrakcyjna promocja. Obejmuje wszystkie łososie wędzone marki Náutica. Możesz na nich zaoszczędzić aż 30 procent.

Tanie ryby tylko dla „wybranych”

Wszystkie opisane wyżej promocje na ryby są dostępne dla wybranej grupy konsumentów. Zaoszczędzić mogą wyłącznie ci klienci, którzy należą do programu lojalnościowego Lidl Plus. By skorzystać z przywołanych ofert, trzeba zeskanować specjalną aplikację w telefonie i aktywować dedykowane kody rabatowe. Co więcej, sieć nałożyła na kupujących ograniczenia, jeśli chodzi o ilość towarów nabywanych towarów po obniżonej cenie. Limity dotyczą dwóch ofert – promocji na karpia oraz łososia atlantyckiego. W obu przypadkach są takie same. Na jeden kupon nie można wziąć więcej niż 3 kilogramy produktu.

Kiedy iść do Lidla po tanie ryby?

Wszystkie trzy akcje rabatowe trwają jeszcze tylko jeden dzień. Kończą się we wtorek, 23 grudnia 2025 roku. Jeśli chcesz odciążyć świąteczny budżet, musisz się spieszyć. Jest też dobra wiadomość – sklepy sieci Lidl przód Wigilią są otwarte dłużej, a mianowicie od 6:00 do 23:00.

