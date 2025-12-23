Więcej witaminy C niż w soku z cytryny. Dodaj do wody i pij codziennie na odporność

Zima to czas, gdy ryzyko przeziębień znacznie wzrasta. Niskie temperatury i częstszy kontakt w zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusów. Dobrze jest w tym okresie zadbać o swoją odporność. Jednym ze sposobów jest dostarczanie organizmowi dużych ilości witaminy C, ponieważ jest silnym antyoksydantem, który wspiera nasz układ immunologiczny.

Co jest świetnym źródłem witaminy C?

Produktem, który najbardziej kojarzy nam się z witaminą C, jest sok z cytryny. Jest to słuszne, jednak okazuje się, że poza nim warto postawić także na skórkę z tego owocu. Jak podaje Australian Food Composition Database (AFCD) w 100 g skórki z cytryny jest 129 mg witaminy C, natomiast w soku około 48 mg.

Choć sok z cytryny jest ceniony za orzeźwiający smak, to właśnie w skórce natura skoncentrowała najwięcej prozdrowotnych związków. Poza witaminą C, której zawiera więcej niż sam sok, jest bogata także w błonnik pokarmowy, który wspiera zdrowie jelit i pomaga regulować cukier we krwi. Jest też bogata w potas, który wspomaga zdrowie serca, a także w magnez niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Żeby przygotować taki wzmacniający napój, do litra wody dodaj skórkę z dwóch cytryn, sok z jednej oraz odrobinę miodu.

Jak jeszcze wykorzystać skórkę z cytryny?

Jeśli chcesz wykorzystać skórkę z cytryny, wybierz owoce, które nie zostały poddane procesowi woskowania, czyli te z upraw ekologicznych. Jeżeli jednak nie masz do nich dostępu, pamiętaj o odpowiednim wyczyszczeniu cytryny z pozostałości chemicznych. Przełóż owoce do wody z sodą oczyszczoną (1 czubata łyżka na litr wody) na kolejne 2–3 minuty. Woda może stać się mętna lub żółtawa – to znak, że zanieczyszczenia się rozpuszczają. Na koniec opłucz cytryny w czystej wodzie i wyszoruj szczoteczką.

Skórka z cytryny jest pełna aromatu i cennych składników, dlatego warto ją wykorzystywać zamiast wyrzucać. Można ją zetrzeć i dodać do ciast, ciasteczek, sałatek czy sosów, aby nadać potrawom świeży, cytrusowy smak. Doskonale sprawdzi się też do deserów, wzbogaci kremy, budynie, lody czy musy owocowe.

