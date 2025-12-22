Kiedyś była obowiązkowa na Wigilię, dziś mało kto ją robi. Ta wersja jest ekspresowa

Na Wigilię i Boże Narodzenie tradycyjnie przyrządzamy dużo pysznego jedzenia. Króluje barszcz czerwony podany z uszkami lub krokietami. Popularne są również ryba po grecku, karp w galarecie i śledzie. Na stole pojawiają się też mniej znane dania, takie jak na przykład kutia. Ta potrawa jest znana nie tylko w Polsce, ale też w Ukrainie czy Litwie. I choć odchodzi ona nieco w zapomnienie, to warto wrócić do dania, które tradycyjnie w Wigilię serwowały nasze babcie.

Jak zrobić ekspresową kutię? Prosty przepis

Kutia to tradycyjna potrawa podawana w Wigilię. Przygotowuje się ją z gotowanej pszenicy i maku, a także bakalii. Dodaje się do niej również migdały. W tradycyjnej wersji do tego dania wykorzystuje się mak, który należy zalać wrzątkiem i zmielić w maszynce. Można jednak znacznie ułatwić sobie pracę, kupując po prostu gotową masę makową w sklepie.

Przepis: Ekspresowa kutia Jeśli chcesz oczarować swoich wigilijnych gości, to koniecznie przygotuj to danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 486 w każdej porcji Składniki 850 g gotowej masy makowej (jedno opakowanie)

300 g pszenicy

100 g orzechów włoskich

100 g orzechów laskowych

100 g suszonych śliwek

100 g suszonych moreli

2 łyżki miodu Sposób przygotowania Gotowanie pszenicyPszenicę dokładnie przepłucz pod zimną wodą. Zalej ją w garnku zimną wodą (ok. 3 razy więcej wody niż pszenicy) i dodaj szczyptę soli. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem, aż ziarna będą miękkie, ale nie rozgotowane. Przygotowanie bakaliiSuszone owoce zalej wrzątkiem, aby lekko zmiękły. Pokrój śliwki i morele w małą kostkę. Orzechy włoskie i laskowe grubo posiekaj. Łączenie składnikówW dużej misce połącz ostudzoną pszenicę, masę makową, pokrojone owoce i orzechy. Dodaj miód i dokładnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się połączyły. Przykryj miskę i odstaw kutię do lodówki na minimum 3 godziny, najlepiej na całą noc, aby smaki się przegryzły.

Pszenicę możesz zamienić też na ugotowany brązowy ryż lub kaszę owsianą albo jaglaną, jednak wtedy nie będzie danie według klasycznej receptury.

Jak urozmaicić kutię?

Jeśli nie jesteś tradycjonalistą i masz ochotę nieco urozmaicić to wigilijne danie, to istnieje na to wiele ciekawych pomysłów. Możesz między innymi podać ją z bitą śmietaną i kawałkami mandarynek lub pomarańczy. Ciekawym akcentem będzie także skórka pomarańczowa lub odrobina startej skórki z cytryny, która doda świeżości (wcześniej jednak musisz dobrze wyczyścić owoce).

Zamiast samych orzechów włoskich i laskowych można użyć mieszanki orzechów, żeby jeszcze bardziej urozmaicić całość. Smak kutii wzbogaci również niewielka ilość wanilii albo cynamonu. Żeby uzyskać ciekawszą teksturę dodaj odrobinę sezamu lub płatków migdałowych. Jeśli chcesz, by smak całej potrawy był głębszy, wybierz miód gryczany.

