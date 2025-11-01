Kupujesz je z myślą o zdrowiu? Ekspertka ostrzega: te syropy działają odwrotnie, niż myślisz

Kolorowe etykiety, hasła o witaminach pochodzących prosto z owoców i obietnice wzmocnienia odporności. To właśnie dzięki tym trikom świetnie sprzedają się pozornie zdrowe produkty – syropy owocowe. Chętnie wkładamy je do koszyka z myślą o sobie i bliskich, przy czym często nie zapoznajemy się ze składem nabywanych artykułów. Niemal „z automatu” uznajemy je za zdrowszą alternatywę dla kolorowych napojów gazowanych. Tymczasem wcale tak być nie musi. Zwróciła na to uwagę Agnieszka Pocztarska, twórczyni profilu Czytamy Etykiety, która od lat zachęca Polaków do dokonywania zdrowych i świadomych zakupów.

Dlaczego syropy owocowe mogą szkodzić zdrowiu?

Sklepowe półki wręcz uginają się od różnych syropów owocowych. Z pozoru wyglądają na zdrowe napoje pełne witamin, idealny dodatek do wody czy herbaty. W rzeczywistości jednak spora część z nich – jak zauważa ekspertka – to tak naprawdę nie syropy owocowe, a cukrowe. W składzie tych produktów pierwsze miejsce zwykle zajmuje cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Ich ilości często przekraczają 50 gramów na 100 mililitrów wyrobu. To oznacza, że w jednej szklance rozcieńczonego napoju może być nawet tyle samo słodzidła, co w puszce coli.

Regularne spożywanie tego typu produktów wywiera bardzo negatywny wpływ na cały organizm i zaburza jego funkcjonowanie na wielu różnych poziomach. Podnoszą stężenie glukozy we krwi. Tym samym wywołują spadki energii i napady głodu. Zwiększają też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego oraz insulinooporności. Ponadto nadmiar cukrów prostych z napojów owocowych wpływa negatywnie na mikrobiotę jelitową i procesy metaboliczne. Sprzyja przybieraniu na wadze, a w efekcie przyczynia się do rozwoju wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, czy nadciśnienie tętnicze.

Co pić zamiast gotowych syropów owocowych?

Zdrowszą alternatywą dla sklepowych syropów owocowych są te zrobione na własną rękę. Ich przygotowanie nie jest trudne. Wystarczy przełożyć wybrane produkty do garnka, zalać wodą i gotować, dopóki nie zmiękną, a na koniec wszystko przecedzić. Taki napój zachowuje naturalne związki bioaktywne, które wspierają odporność i pracę jelit. Ciekawym rozwiązaniem są również napary z suszonych owoców. Wystarczy zalać je gorącą wodą, by uzyskać aromatyczną miksturę pełną wyjątkowego smaku. Można do niej dodać cytrynę, imbir czy goździki. Dzięki temu zyska jeszcze więcej cennych właściwości. Jeśli decydujesz się na zakup gotowych napojów owocowych, wybieraj te z jak najkrótszym i najprostszym składem. Unikaj wyrobów z dodatkiem cukru, słodzików, sztucznych barwników czy aromatów.

Warto też sięgać po produkty oznaczone jako 100% sok bez dodatku cukru – choć są droższe, ich wpływ na organizm jest zupełnie inny. Tam, gdzie w składzie naprawdę dominuje owoc, organizm dostaje coś więcej niż tylko kalorie – dostaje też błonnik, enzymy i antyoksydanty.

