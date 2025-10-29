To ciasto bez pieczenia robi furorę! Przygotuj je na Wszystkich Świętych i zachwyć rodzinę

W dniu Wszystkich Świętych do większości z nas tradycyjnie przyjedzie rodzina. Wiele osób najpierw wybierze się na cmentarz, a później zje uroczysty obiad ze swoimi bliskimi. Zazwyczaj po nim podaje się kawę i herbatę, a do niej coś słodkiego. Ja w tym roku zamierzam zrobić błyskawiczne ciasto bez pieczenia.

Jak zrobić proste ciasto bez pieczenia? Przepis

Takie proste ciasta bez pieczenia są świetną opcją, gdy chcemy przygotować coś słodkiego naprawdę szybko. W ten sposób możemy oszczędzić sporo czasu. Jest to także doskonałe rozwiązanie, gdy musimy wyjść, a przez to nie możemy zostawić włączonego piekarnika (ze względów bezpieczeństwa). Jednym z takich przysmaków jest ciasto, które przypomina popularne eklerki. Tak naprawdę wystarczy kilka składników i mikser. Prościej już się nie da. Później ciasto musi spędzić dwie godziny w lodówce i można je podawać gościom.

Przepis: Ciasto al\'a eklerki bez pieczenia To ciasto świetnie smakuje, a jego przygotowanie nie wymaga wiele czasu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 711 w każdej porcji Składniki 625 ml mleka

6 łyżek cukru

40 g budyniu waniliowego (proszek), czyli dwa opakowania

500 g mascarpone (schłodzonego)

350 g krakersów Polewa: 80 ml śmietanki 30%

100 g ciemnej czekolady Sposób przygotowania Przygotowanie masyW rondelku zagotuj 500 ml mleka. Pozostałe 125 ml wymieszaj z proszkami budyniowymi. Gdy mleko zacznie się gotować, dodaj cukier i wymieszaj. Następnie wlej mieszankę z budyniem i energicznie wymieszaj trzepaczką. Gotuj około 1 minutę. Po ugotowaniu zdejmij z ognia i przełóż krem do miski. Na wierzchu połóż folię spożywczą (zapobiegnie to powstaniu kożucha) i całkowicie ostudź. W misie miksera ubij mascarpone przez 1–2 minuty, aż lekko podwoi objętość. Następnie dodaj ostudzony krem budyniowy i zmiksuj na jednolity krem. Robienie polewyW rondelku zagotuj śmietankę, zdejmij z ognia, dodaj drobno posiekaną czekoladę i mieszaj, aż się rozpuści. Odstaw na około 15 minut do przestygnięcia. Układanie warstwNa dno formy o wymiarach 20 × 30 cm wyłóż warstwę krakersów. Na to połowę kremu, następnie kolejną warstwę krakersów, resztę kremu i znów krakersy jako ostatnią warstwę. Całość polej lekko tężejącą polewą czekoladową i wstaw do lodówki na około 2 godziny, aby ciasto stężało.

Inne pomysły na szybkie ciasta

Większość szybkich ciast bez pieczenia bazuje na herbatnikach, biszkoptach lub krakersach, które zastępują klasyczny spód. Możesz wykorzystać też groszek ptysiowy, który sprawdzi się idealnie na przykład do ekstremalnej karpatki. Jako masę często wykorzystuje się z kolei budyń, serek homogenizowany czy śmietankę kremówkę. Dość szybkim ciastem jest również sernik na zimno. Ja osobiście uwielbiam przygotowywać też ciasto jogurtowe, ponieważ mimo wykorzystania piekarnika jest ono naprawdę bardzo szybkie i proste.

Jak przygotować ekspresowy deser?

Pamiętaj, że jeśli chcesz poczęstować gości czymś słodkim, wcale nie musisz przyrządzać ciasta. Jako deser idealnie sprawdzi się na przykład puszysty mus. Możesz też pokroić świeże owoce i podać je z bitą śmietaną. Wierzch oprósz startą czekoladą, a całość będzie prezentować się naprawdę bardzo smakowicie. Możesz dodać też granolę i jogurt naturalny. Ciekawym pomysłem jest także podanie bananów w czekoladzie. Ich zrobienie jest niezwykle proste – wystarczy, że plasterki tego owocu zanurzysz w rozpuszczonej czekoladzie i gotowe.

