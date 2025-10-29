Dobra kawa w cenie jak dawniej? Zobacz, gdzie kupują ją sprytni klienci i zrób zapas na jesień

Wielu osobom trudno sobie wyobrazić poranek bez „małej czarnej”. Jednak coraz częściej jej cena potrafi skutecznie odstraszyć nawet największych kawoszy. Na szczęście znane sieci handlowe organizują promocje, dzięki którym można sporo zaoszczędzić na zakupie kawy. Jedna z akcji wyróżnia się na tle innych. Nie ma żadnych ukrytych „haczyków”. Nie narzuca też na klientów ograniczeń. Możesz brać tyle paczek, ile chcesz. Na uzupełnienie domowych zapasów pozostało kilka dni. Im wcześniej ruszysz do sklepu, tym lepiej. Sprawdź szczegóły.

Te akcje budzą niczym espresso

Tym razem ciekawą promocję przygotowało Dino. Jej zasady są banalnie proste. Jeśli kupisz dwie paczki kawy mielonej Mocca Fix Gold marki Woseba za każdą z nich zapłacisz tylko 30 złotych i 99 groszy. W sumie możesz zaoszczędzić ponad 10 złotych na jednym kilogramie ulubionego produktu.

Sieć przeceniła też kawę rozpuszczalną Nescafé Classic. Opakowanie o wadze 200 gramów kosztuje teraz tylko 24 złote i 99 groszy, czyli ponad 20 procent mniej niż zwykle. Regularna cena wynosi bowiem niespełna 37 złotych. A jeśli lubisz zabielaną „małą czarną”, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Teraz możesz nabyć z rabatem również dobry nabiał. Za mleko UHT Łaciate 3,2% zapłacisz tylko 2 złote i 49 groszy – pod warunkiem że włożysz do koszyka minimum sześć kartonów. W przeciwnym razie wydasz na nie tyle, co zwykle, czyli 4 złote i 29 groszy.

Każdy może zaoszczędzić na zakupach w Dino

Warto zwrócić uwagę na fakt, że z przedstawionych wyżej ofert skorzystać może każdy. Nie musi przy tym okazywać żadnych kart ani aktywować specjalnych kodów w aplikacji. Co więcej, sieć nie narzuca na kupujących żadnych ograniczeń. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zrobić większe zapasy ulubionych produktów. Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – opisane akcje rabatowe zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 29 października do 4 listopada, przy czym najbliższy weekend to dni niehandlowe. W sobotę i niedzielę sklepy Dino będą zamknięte. Natomiast w piątek (31 października) działają dłużej – od 6:00 do 23:00.

