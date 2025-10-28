Codziennie jem garść płatków owsianych. Dopiero teraz wiem, jak mocno wpływają na serce

Płatki owsiane od lat uchodzą za jeden z najzdrowszych produktów śniadaniowych. Zresztą nie bez powodu. Sycą, nie obciążają żołądka i pomagają utrzymać stabilny poziom energii przez wiele godzin. Zawierają białko, błonnik, magnez i żelazo, dzięki czemu wspierają układ nerwowy, trawienie oraz odporność. Na tym jednak nie kończy się ich prozdrowotny potencjał. Okazuje się, że mogą wspierać organizm również w inny sposób, o którym wiele osób nie ma bladego pojęcia. Sprawdź, co dokładnie potrafią.

Płatki owsiane – narzędzie walki z „cichym zabójcą”

Swoje cenne właściwości zawdzięczają błonnikowi obecnemu w owsie. Chodzi o jedną z jego rozpuszczalnych frakcji, czyli bata-glukany. Przeprowadzone badania dowodzą, że tworzy on w jelitach lepki żel, który wpływa pozytywnie na mikrobiotę oraz procesy trawienne. Wychwytuje on i wiąże kwasy żółciowe. W ten sposób zwiększa – jak zauważa Łukasz Kopiasz z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydalanie tłuszczu i cholesterolu wraz z kałem. W efekcie prowadzi do obniżenia stężenia cholesterolu LDL w osoczu krwi.

Wyniki wielu badań, a w szczególności metaanaliz dotyczących opisanego wpływu beta-glukanów zbożowych na metabolizm lipidów pozwoliły na dopuszczenie przez Komisję Europejską stosowania oświadczenia zdrowotnego, które brzmi: »Beta-glukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi«. Oświadczenie to może być stosowane w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej jeden gram beta-glukanów pochodzących z owsa i/lub jęczmienia – czytamy w artykule zatytułowanym „Właściwości prozdrowotne i mechanizmy działania beta-glukanów zbożowych”.

Warto podkreślić, że wysoki cholesterol często nie daje żadnych wyraźnych objawów, ale sieje poważne spustoszenie w organizmie. Odkłada się w ścianach tętnic, tworząc blaszki miażdżycowe, które zwężają naczynia i ograniczają dopływ krwi do serca, mózgu oraz innych narządów. Proces ten postępuje powoli, niezauważalnie, aż w pewnym momencie prowadzi do zawału lub udaru – często u osób, które wcześniej czuły się zupełnie zdrowe. To właśnie sprawia, że lekarze nazywają wysoki cholesterol „cichym zabójcą” i apelują o stosowanie odpowiedniej diety, a także niebagatelizowanie wagi badań profilaktycznych

Ile płatków owsianych jeść, by obniżyć cholesterol?

Naukowcy wskazują, że już relatywnie niewielka porcja beta-glukanów może skutecznie obniżyć poziom tak zwanego złego cholesterolu. „Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 gramów beta-glukanów dziennie”– podkreśla Łukasz Kopiasz w cytowanym artykule. Tę ilość dostarcza około 60-80 gramów płatków owsianych. Możesz je wprowadzić do diety nie tylko w formie owsianki, ale również jako składnik smoothie czy koktajli. Co więcej, świetnie sprawdzą się też w roli „zastępstwa” dla bułki tartej, a także mąki, na przykład w różnego rodzaju deserach.

