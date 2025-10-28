Zamiast zwykłych naleśników zrób takie. Ten przepis jest prawdziwym hitem

Naleśniki to jedna z ulubionych potraw Polaków. Często kojarzą nam się z dzieciństwem, gdy smażyła je nasza mama lub babcia. Co więcej, można podawać je na wiele sposobów. Świetnie smakują „na słodko” – z owocami, twarogiem lub czekoladą. Są jednak pyszne także w wersji wytrawnej, na przykład z serem i szynką, szpinakiem czy pieczarkami i kurczakiem. Ja postanowiłam jednak ostatnio nieco poeksperymentować i przygotowałam coś znacznie lepszego niż klasyczne naleśniki.

Jak przygotować pieczone naleśniki? Prosty przepis

Zamiast smażyć naleśniki, po prostu je upiekłam. Przyrządziłam w ten sposób potrawę, która nazywa się „Dutch baby”. Nie cieszy się ona w Polsce zbyt dużą popularnością, jednak zdecydowanie warto jej spróbować. Podczas pieczenia ciasto cudownie wyrasta. Idealnie sprawdzi się na śniadanie, kolację, a nawet deser.

Przepis: Dutch baby To danie to moje odkrycie, smakuje naprawdę genialnie! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 173 w każdej porcji Składniki 4 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej

½ szklanki mleka

2 jajka

2 łyżeczki erytrolu

2 łyżeczki oleju rzepakowego

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaZmiksuj jajka, mąkę, mleko, ekstrakt waniliowy, erytrol i sól, aż masa będzie gładka. Odstaw na około 20 minut. Nagranie piekarnikaRozgrzej piekarnik do ok. 210 stopni Celsjusza (góra + dół) razem z patelnią żeliwną. Gdy piekarnik i patelnia są gotowe, wyjmij patelnię, wlej na nią olej i rozprowadź go tak, by pokrył dno oraz brzegi. Następnie wlej przygotowane ciasto. Wstaw patelnię z ciastem do piekarnika i piecz, aż brzegi się ładnie zarumienią (około 10 minut).

Pamiętaj, by wstawić ciasto do dobrze nagrzanego piekarnika. Składniki, których używasz, powinny mieć temperaturę pokojową. Zimne mleko lub jajka mogą sprawić, że ciasto nie wyrośnie odpowiednio i będzie się mniej efektownie prezentować.

Jak podać „Dutch baby”?

„Dutch baby” można podać zarówno na słodko, jak i na słono – podobnie jak klasyczne naleśniki. Najczęściej serwuje się go od razu po wyjęciu z piekarnika, gdy jest jeszcze ciepły. Wtedy brzegi są chrupiące, a środek cudownie mięciutki. Świetnie smakuje tylko posypany cukrem pudrem, ale możesz zaserwować go też z takimi dodatkami, jak syrop klonowy, miód czy domowa konfitura. Dobrze sprawdzą się również świeże owoce. Teraz, jesienią, królują jabłka i gruszki, więc śmiało możesz je wykorzystać. Jeśli chcesz podać go jako deser, dołóż na przykład kulkę lodów waniliowych.

Z kolei w wytrawnej odsłonie będzie świetnie smakować z jajkiem sadzonym, wędzonym łososiem, awokado lub grillowanymi warzywami.

