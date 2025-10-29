Eksperci nie mają wątpliwości: ta przyprawa szczególnie wspiera kobiety po pięćdziesiątce i warto mieć ją w kuchni

Kobiety po pięćdziesiątym roku życia muszą stawić czoła wielu nowym wyzwaniom. Ich organizm wchodzi bowiem w etap głębokich przemian. Słabnie działanie hormonów płciowych, zwłaszcza estrogenu. Wpływa to nie tylko na cykl menstruacyjny, ale też funkcjonowanie całego ciała – metabolizm, gospodarkę wapniową, układ sercowo-naczyniowy oraz kondycję skóry. W tym trudnym czasie nieocenionym wsparciem może okazać się dieta, a zwłaszcza jedna niepozorna przyprawa, o której wiele osób na co dzień zapomina.

Jaka przyprawa może pomóc kobietom po pięćdziesiątce?

Chodzi o anyż, który występuje w dwóch odmianach – zielonej oraz gwiaździstej. Obie wykazują silne właściwości prozdrowotne i mogą okazać się ważnym wsparciem dla kobiet po pięćdziesiątce. Zawierają bowiem wiele cennych substancji bioaktywnych, które wywierają pozytywny wpływ na organizm – między innymi anetol, furanokumaryny, flawonoidy i olejki eteryczne. Mają one – jak dowodzą przeprowadzone badania – działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Co więcej, okazuje się, że anyż może łagodzić objawy występujące w przebiegu menopauzy, takie jak na przykład uderzenia gorąca.

Warto też podkreślić, że ta niepozorna przyprawa jest silnym antyoksydantem. Neutralizuje szkodliwą aktywność wolnych rodników i chroni organizm przed stresem oksydacyjnym. Spowalnia procesy starzenia, zapobiega uszkodzeniom komórek i poprawia stan skóry. Obniża poziom „złego cholesterolu” oraz stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Pośrednio odgrywa też ważną rolę w profilaktyce wielu niebezpiecznych schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego czy choroby nowotworowe. Jednocześnie anyż wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. Zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych (nudności, wymiotów, bólów brzucha, zaparć itp.). Usprawnia też procesy trawienne, dzięki czemu może wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Jak włączyć anyż do diety?

Anyż świetnie sprawdza się nie tylko jako składnik ciast, deserów czy domowych przetworów. Można też dodawać go do herbaty, kawy, koktajli czy innych napojów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by przyrządzić z tej korzennej przyprawy napar. Wystarczy jedną łyżeczkę zmielonego produktu zalać gorącą wodą i zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut, a następnie przecedzić.

Zasadniczo anyż jest bezpiecznym składnikiem diety, ale powinny na niego uważać osoby z alergią oraz przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, kobiety w ciąży, a także pacjenci w trakcie farmakoterapii. Przyprawa może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Dlatego przed włączeniem jej do jadłospisu warto skonsultować się z lekarzem.

