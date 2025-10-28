Zamiast rosołu na Wszystkich Świętych zrób tę zupę. Zawsze rozgrzewa i zachwyca gości

Zazwyczaj w naszym kraju na różnego rodzaju uroczystości przygotowujemy rosół. Jest pyszny, pożywny i rozgrzewający. Już niebawem jest Dzień Wszystkich Świętych, a więc również wtedy ta potrawa pojawi się na wielu polskich stołach. Ja jednak w tym roku postanowiłam przyrządzić coś innego, a mianowicie zupę cebulową. To moje popisowe danie, które każdy zawsze zachwala. Co więcej, wcale nie jest ono tak trudne w przygotowaniu, jak mogłoby się wydawać.

Jak zrobić prostą zupę na Wszystkich Świętych? Przepis

Zupa cebulowa jest znana ze swojego charakterystycznego, lekko pikantnego aromatu. Przygotowuje się ją z dużej ilości karmelizowanej cebuli, którą należy gotować na wolnym ogniu w bulionie. Jest bardzo rozgrzewająca i sycąca, a więc idealnie sprawdza się na chłodniejsze dni. Będzie doskonała, by rozgrzać wszystkich gości po powrocie z cmentarza. Zazwyczaj podaje się ją wraz z grzanką z bagietki i roztopionym serem. Jeżeli nie masz żaroodpornych miseczek, to nic. Musisz po prostu przygotować zupę w normalnych, a grzanki z serem podać oddzielnie.

Przepis: Zupa cebulowa Ta zupa smakuje naprawdę obłędnie, a do tego cudownie rozgrzewa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 266 w każdej porcji Składniki 500 g cebuli

100 g sera typu gruyère (lub innego twardego żółtego sera)

200 ml białego wytrawnego wina

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżka cukru

1,5 l bulionu warzywnego lub rosołu

pół bagietki

tymianek, sól, pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie cebuliCebulę obierz i pokrój w piórka. W dużym rondlu lub głębokiej patelni rozgrzej masło razem z oliwą. Dodaj cebulę i cukier. Smaż na małym ogniu przez około 20 minut — aż cebula zrobi się lekko brązowa i ldelikatnie skarmelizowana. Do podsmażonej cebuli dodaj tymianek, zmiażdżony czosnek i wino. Czekaj, aż większość płynu odparuje. Gotowanie zupyWlej bulion i gotuj całość przez około 10–15 minut. Dopraw solą i pieprzem według uznania. Podanie zupyBagietkę pokrój na kromki i podpiecz w piekarniku. Zupę przelej do żaroodpornych miseczek, do każdej włóż po jednej lub dwóch kromkach podpieczonej bagietki. Rozsyp na wierzchu starty ser i zapiekaj w piekarniku nagrzanym do około 200 stopni Celsjusza – do momentu, aż ser się roztopi i lekko zrumieni.

Co więcej, ta potrawa jest nie tylko smaczna, ale też niezwykle zdrowa. Cebula, która jest jej głównym składnikiem, zawiera przeciwutleniacze, a także witaminę C i związki siarki. To wszystko wspiera odporność organizmu i pomaga w walce z infekcjami. Karmelizowana cebulka zachowuje wiele swoich dobroczynnych właściwości, a przy okazji nadaje zupie delikatnej słodyczy.

Inne pomysły na szybkie dania

Klasykiem, który przygotowuje się na Wszystkich Świętych, jest bigos. Wcale jednak nie musisz spędzać wielu godzin w kuchni. Możesz zrobić ekspresową wersję tej potrawy. Dość szybko przyrządzisz również gulasz. Dobrze jest też postawić na dania jednogarnkowe, takie jak różnego rodzaju zapiekanki, na przykład z dodatkiem ziemniaków i makaronu. To takie potrawy, które lubi niemal każdy. Możesz też podać kluski śląskie z sosem pieczarkowym i pyszną surówką. Będzie to miły powrót do klasycznego dania, którym zajadali się wszyscy przed laty.

