Zamiast rosołu na Wszystkich Świętych zrób tę zupę. Zawsze rozgrzewa i zachwyca gości

Zazwyczaj w naszym kraju na różnego rodzaju uroczystości przygotowujemy rosół. Jest pyszny, pożywny i rozgrzewający. Już niebawem jest Dzień Wszystkich Świętych, a więc również wtedy ta potrawa pojawi się na wielu polskich stołach. Ja jednak w tym roku postanowiłam przyrządzić coś innego, a mianowicie zupę cebulową. To moje popisowe danie, które każdy zawsze zachwala. Co więcej, wcale nie jest ono tak trudne w przygotowaniu, jak mogłoby się wydawać.
Jak zrobić prostą zupę na Wszystkich Świętych? Przepis
Zupa cebulowa jest znana ze swojego charakterystycznego, lekko pikantnego aromatu. Przygotowuje się ją z dużej ilości karmelizowanej cebuli, którą należy gotować na wolnym ogniu w bulionie. Jest bardzo rozgrzewająca i sycąca, a więc idealnie sprawdza się na chłodniejsze dni. Będzie doskonała, by rozgrzać wszystkich gości po powrocie z cmentarza. Zazwyczaj podaje się ją wraz z grzanką z bagietki i roztopionym serem. Jeżeli nie masz żaroodpornych miseczek, to nic. Musisz po prostu przygotować zupę w normalnych, a grzanki z serem podać oddzielnie.
Przepis: Zupa cebulowa
Ta zupa smakuje naprawdę obłędnie, a do tego cudownie rozgrzewa.
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Francuska
- Czas przygotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 266 w każdej porcji
Składniki
- 500 g cebuli
- 100 g sera typu gruyère (lub innego twardego żółtego sera)
- 200 ml białego wytrawnego wina
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- 1 łyżka cukru
- 1,5 l bulionu warzywnego lub rosołu
- pół bagietki
- tymianek, sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cebuliCebulę obierz i pokrój w piórka. W dużym rondlu lub głębokiej patelni rozgrzej masło razem z oliwą. Dodaj cebulę i cukier. Smaż na małym ogniu przez około 20 minut — aż cebula zrobi się lekko brązowa i ldelikatnie skarmelizowana. Do podsmażonej cebuli dodaj tymianek, zmiażdżony czosnek i wino. Czekaj, aż większość płynu odparuje.
- Gotowanie zupyWlej bulion i gotuj całość przez około 10–15 minut. Dopraw solą i pieprzem według uznania.
- Podanie zupyBagietkę pokrój na kromki i podpiecz w piekarniku. Zupę przelej do żaroodpornych miseczek, do każdej włóż po jednej lub dwóch kromkach podpieczonej bagietki. Rozsyp na wierzchu starty ser i zapiekaj w piekarniku nagrzanym do około 200 stopni Celsjusza – do momentu, aż ser się roztopi i lekko zrumieni.
Co więcej, ta potrawa jest nie tylko smaczna, ale też niezwykle zdrowa. Cebula, która jest jej głównym składnikiem, zawiera przeciwutleniacze, a także witaminę C i związki siarki. To wszystko wspiera odporność organizmu i pomaga w walce z infekcjami. Karmelizowana cebulka zachowuje wiele swoich dobroczynnych właściwości, a przy okazji nadaje zupie delikatnej słodyczy.
Inne pomysły na szybkie dania
Klasykiem, który przygotowuje się na Wszystkich Świętych, jest bigos. Wcale jednak nie musisz spędzać wielu godzin w kuchni. Możesz zrobić ekspresową wersję tej potrawy. Dość szybko przyrządzisz również gulasz. Dobrze jest też postawić na dania jednogarnkowe, takie jak różnego rodzaju zapiekanki, na przykład z dodatkiem ziemniaków i makaronu. To takie potrawy, które lubi niemal każdy. Możesz też podać kluski śląskie z sosem pieczarkowym i pyszną surówką. Będzie to miły powrót do klasycznego dania, którym zajadali się wszyscy przed laty.
