Zastąp nimi słodycze podczas odchudzania. Cudownie smakują i wspierają zdrowie serca

Często podczas odchudzania kusi nas, by sięgnąć po jakieś „zakazane słodkości”. To jednak ekspresowo może zniweczyć całe nasze dotychczasowe wysiłki. Niektórym osobom bardzo trudno zrezygnować z takich przekąsek. Wtedy warto sięgnąć po ich zdrową alternatywę.

Dobry zamiennik słodyczy podczas odchudzania

Takim świetnym zamiennikiem słodyczy są suszone morele. Są one naturalnie słodkie, dlatego świetnie zastąpią niezdrowe i kaloryczne przekąski. Trzeba jeść je jednak z rozwagą, ponieważ one również zawierają kalorie. Należy więc spożywać je z umiarem, na przykład po kilka sztuk dziennie. Jeśli będziesz zjadał całą paczkę, twoje odchudzanie może pójść na marne, mimo że jest to bardzo zdrowy produkt.

W przeciwieństwie do klasycznych słodyczy nie są one jednak tylko „pustymi kaloriami”, ponieważ dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Są źródłem żelaza, potasu i witamin z grupy B. Do tego zawierają błonnik pokarmowy, który nie tylko wspiera zdrowie jelit, ale też sprawia, że czujemy się dłużej syci. Co więcej, przyspiesza on przemianę materii, co również jest pomocne w odchudzaniu, ponieważ zapobiega nadwyżce kalorycznej. W odróżnieniu od batoników czy ciastek, suszone morele nie zawierają również sztucznych dodatków ani rafinowanego cukru.

Jakie jeszcze właściwości mają suszone morele

Jedzenie suszonych moreli to nie tylko uczta dla zmysłów, ale też krok w stronę lepszego zdrowia. Mają one znacznie wyższą zawartość wspomnianego już wcześniej błonnika pokarmowego w porównaniu ze świeżymi morelami. W konsekwencji wspomagają perystaltykę jelit, ale również zapobiegają zaparciom. Regularne ich spożywanie wspiera mikrobiotę jelitową, przez co może łagodzić stany zapalne. Są również świetnym źródłem potasu, który jest niezbędny dla utrzymania prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej, ale także regulacji ciśnienia krwi. Potas jest też kluczowy dla utrzymania zdrowia serca.

Suszone morele pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu, dzięki czemu wspierają profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Dostarczają do naszego organizmu też sporej dawki żelaza, które jest niezbędne do produkcji hemoglobiny. Dodatkowo są one bogate w witaminę C, która wspiera jego wchłanianie. To także źródło beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem, przez co neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, które przyczyniają się do szybszego starzenia i wielu chorób. Dodatkowo wspierają układ odpornościowy.

