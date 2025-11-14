Kaszel nie daje ci spokoju? Wykorzystaj domowy sposób mojej babci, który zawsze przynosi ulgę
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Kaszel nie daje ci spokoju? Wykorzystaj domowy sposób mojej babci, który zawsze przynosi ulgę

Dodano: 
Napar
Napar Źródło: Pexels / Dżubair bin Iqbal
Gdy dopada cię kaszel, nie zawsze musisz od razu sięgać po leki. Na początku wypróbuj domowy sposób. Ten napar w dzieciństwie parzyła mi moja babcia i zawsze pomagał.

W sezonie jesiennym wiele osób zmaga się z różnego rodzaju infekcjami. Wynika to ze zmiennej pogody, która sprzyja obniżaniu odporności. Jednym z najczęstszych objawów jest kaszel, który potrafi być naprawdę uciążliwy. Warto spróbować poradzić sobie z nim naturalnymi sposobami. Jeden z nich zawsze wykorzystywała moja babcia. Był bardzo skuteczny i sama też się nim „ratuję”, gdy męczy mnie kaszel.

Ten napar pomaga na kaszel

Jedną z takich domowych metod jest picie naparu z tymianku. Łagodzi on zarówno mokry, jak i suchy kaszel. Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Działa także wykrztuśnie. Pomaga rozrzedzać zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Jest to ważne przy kaszlu mokrym. Z kolei w przypadku kaszlu suchego zmniejsza podrażnienia gardła i przynosi ulgę.

Żeby przygotować taki napar, należy łyżeczkę suszonego ziela zalać szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem około 10–15 minut. Koniecznie sprawdź też inne sposoby na kaszel. Pamiętaj jednak, że przy uporczywym i długotrwałym kaszlu trzeba wybrać się do lekarza, by zdiagnozował przyczynę i ustalił dalsze leczenie.

Jakie jeszcze właściwości ma napar z tymianku?

Napar z tymianku ma również wiele innych, dobroczynnych właściwości. Jego picie dobrze działa między innymi na nasz układ pokarmowy. Łagodzi dolegliwości, takie jak wzdęcia, gazy, skurcze jelit i uczucie ciężkości po obfitym posiłku. Pobudza także wydzielanie soku żołądkowego i żółci. To z kolei usprawnia trawienie.

Zawarte w tymianku tymol i karwakrol mają działanie antyseptyczne, dzięki czemu pomagają zwalczać wirusy, bakterie i grzyby w organizmie. Taki napar, stosowany jako płukanka, łagodzi ból gardła i w walce ze stanem zapalnym. Podobnie na cały organizm wpływa picie naparu z tego zioła. Ten napój można spożywać też w celu uspokajającym. Poprawia jakość snu i daje efekt relaksacyjny.

Uwaga: artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Napar z tymianku może wspomagać łagodzenie kaszlu, ale w przypadku długotrwałych objawów lub chorób przewlekłych należy skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży, osoby z alergiami na rośliny z rodziny jasnotowatych (np. miętę, szałwię) lub z chorobami układu pokarmowego powinny zachować ostrożność i zasięgnąć opinii specjalisty przed zastosowaniem.

Czytaj też:
Nie w Lidlu ani w Biedronce. Dietetyczka znalazła chipsy, które możesz chrupać bez wyrzutów sumieniaCzytaj też:
Jesienią robię tylko tę fit szarlotkę bez pieczenia. Pachnie obłędnie, smakuje jak marzenie i nie tuczy

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl