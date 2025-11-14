Kaszel nie daje ci spokoju? Wykorzystaj domowy sposób mojej babci, który zawsze przynosi ulgę

W sezonie jesiennym wiele osób zmaga się z różnego rodzaju infekcjami. Wynika to ze zmiennej pogody, która sprzyja obniżaniu odporności. Jednym z najczęstszych objawów jest kaszel, który potrafi być naprawdę uciążliwy. Warto spróbować poradzić sobie z nim naturalnymi sposobami. Jeden z nich zawsze wykorzystywała moja babcia. Był bardzo skuteczny i sama też się nim „ratuję”, gdy męczy mnie kaszel.

Ten napar pomaga na kaszel

Jedną z takich domowych metod jest picie naparu z tymianku. Łagodzi on zarówno mokry, jak i suchy kaszel. Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Działa także wykrztuśnie. Pomaga rozrzedzać zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Jest to ważne przy kaszlu mokrym. Z kolei w przypadku kaszlu suchego zmniejsza podrażnienia gardła i przynosi ulgę.

Żeby przygotować taki napar, należy łyżeczkę suszonego ziela zalać szklanką wrzątku i parzyć pod przykryciem około 10–15 minut. Koniecznie sprawdź też inne sposoby na kaszel. Pamiętaj jednak, że przy uporczywym i długotrwałym kaszlu trzeba wybrać się do lekarza, by zdiagnozował przyczynę i ustalił dalsze leczenie.

Jakie jeszcze właściwości ma napar z tymianku?

Napar z tymianku ma również wiele innych, dobroczynnych właściwości. Jego picie dobrze działa między innymi na nasz układ pokarmowy. Łagodzi dolegliwości, takie jak wzdęcia, gazy, skurcze jelit i uczucie ciężkości po obfitym posiłku. Pobudza także wydzielanie soku żołądkowego i żółci. To z kolei usprawnia trawienie.

Zawarte w tymianku tymol i karwakrol mają działanie antyseptyczne, dzięki czemu pomagają zwalczać wirusy, bakterie i grzyby w organizmie. Taki napar, stosowany jako płukanka, łagodzi ból gardła i w walce ze stanem zapalnym. Podobnie na cały organizm wpływa picie naparu z tego zioła. Ten napój można spożywać też w celu uspokajającym. Poprawia jakość snu i daje efekt relaksacyjny.

Uwaga: artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Napar z tymianku może wspomagać łagodzenie kaszlu, ale w przypadku długotrwałych objawów lub chorób przewlekłych należy skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży, osoby z alergiami na rośliny z rodziny jasnotowatych (np. miętę, szałwię) lub z chorobami układu pokarmowego powinny zachować ostrożność i zasięgnąć opinii specjalisty przed zastosowaniem.

Czytaj też:

Nie w Lidlu ani w Biedronce. Dietetyczka znalazła chipsy, które możesz chrupać bez wyrzutów sumieniaCzytaj też:

Jesienią robię tylko tę fit szarlotkę bez pieczenia. Pachnie obłędnie, smakuje jak marzenie i nie tuczy