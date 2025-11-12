Jesienią robię tylko tę fit szarlotkę bez pieczenia. Pachnie obłędnie, smakuje jak marzenie i nie tuczy

Szarlotka to jeden z tych deserów, które działają niczym wehikuł czasu. Już sam zapach jabłek i cynamonu wystarczy, by wrócić pamięcią do smaków dzieciństwa rodem z babcinej kuchni. A co, jeśli powiedziałabym ci, że możesz je odtworzyć bez spędzania długich godzin w kuchni czy włączania piekarnika? I to w tak uroczej formie, że zachwycisz nią nie tylko domowników, ale i gości? Ten deser łączy w sobie prostotę, nowoczesność i nutę nostalgii. Ma w sobie wszystko, co najlepsze w tradycyjnej szarlotce — soczyste, aromatyczne jabłka, delikatny krem i chrupiący spód — ale przybiera minimalistyczną formę, powstaje w ekspresowym tempie.

Jak zrobić ekspresową „szarlotkę” bez pieczenia?

Przepis jest banalnie prosty. Zrobienie przysmaku nie zajmie ci więcej niż 15 minut. Nie potrzebujesz do tego dużego doświadczenia. Ani długiej liczby składników. Wystarczą podprażone jabłka, gęsty jogurt naturalny i granola. Potem trzeba już tylko ułożyć poszczególne produkty warstwami i gotowe. „Szarlotkę” w słoiku możesz podać po obiedzie, zapakować do pracy albo zaserwować na rodzinnej kolacji. To też świetna alternatywa dla tradycyjnych ciast, szczególnie gdy nie masz czasu lub ochoty na długie stanie w kuchni.

Przepis: Szarlotka w słoiku Ten ekspresowy deser świetnie smakuje i wspomaga odchudzanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 367 w każdej porcji Składniki 2 duże jabłka

pół łyżeczki cynamonu

200 g gęstego jogurtu greckiego lub naturalnego

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

4–5 łyżek chrupiącej granoli (lub mieszanki płatków owsianych z orzechami)

łyżeczka miodu Dodatkowo: pół łyżeczki soku z cytryny

łyżka masła klarowanego do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie jabłekJabłka umyj, obierz, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Na patelni rozgrzej masło klarowane, dodaj jabłka, miód i cynamon. Duś ok. 5–7 minut, aż zmiękną i lekko się skarmelizują. Odstaw do ostygnięcia. Robienie kremuW misce wymieszaj jogurt z ekstraktem waniliowym. Masa powinna być gładka i kremowa. Łączenie składnikówPrzygotuj niewielkie słoiczki. Układaj w nich składniki warstwami do wykończenia produktów. Najpierw krem jogurtowy, potem granola, następnie jabłka. Potem kolejna warstwa jogurtu, granoli i owoców,.

Dlaczego „szarlotka” w słoiku wspiera odchudzanie?

Szarlotka kojarzy się z „ciężkim” i kalorycznym przysmakiem. Jednak deser w tej ekspresowej wersji nie tuczy. Wręcz przeciwnie – wspiera odchudzanie. Wszystko za sprawą odpowiednich produktów i proporcji. Jogurt typu greckiego dostarcza białka, a jabłka i granola – błonnika. Oba te składniki sycą na długo, zmniejszając ryzyko podjadania między posiłkami i sięgania po dodatkowe kalorie. Z kolei cynamon – jak wskazują przeprowadzone badania – zwiększa ilość ciepła wytwarzaną przez organizm, a co za tym idzie usprawnia przemianę materii przyspiesza. Jednocześnie stabilizuje poziom glukozy we krwi, zapobiegając napadom głodu.

