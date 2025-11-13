Jedz ten produkt po 60-tce! Naukowcy potwierdzają: spowalnia starzenie i obniża stan zapalny

Potrzeby żywieniowe osób starszych znacznie odbiegają od tych, jakie mają młodsi ludzie. Wynika to między innymi z tego, że z wiekiem spowalnia nasz metabolizm, ale zmienia się też zapotrzebowania na określone składniki. Jadłospis seniora powinien być lekkostrawny, bogaty w białko, wapń i witaminę D. Ważny jest również błonnik pokarmowy, który wspomaga perystaltykę jelit. I choć o tych zasadach wie większość osób, to niektóre założenia dietetyczne w odniesieniu do osób starszych mogą zaskakiwać.

To jest ważne w diecie seniorów

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zauważył, że seniorzy powinni jeść grzyby.

Dla wielu osób nie są raczej niczym wyjątkowym, a to zapewne dlatego, że bardzo dużo ludzi nie wie, iż niektóre grzyby skrywają w sobie wysoce cenny składnik. Mało kto słyszał o związku o nazwie ergotioneina – powiedział dietetyk.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Malezji i Singapuru — Yasaaswini Apparoo, Chia Wei Phan, Umah Rani Kuppusamy oraz Erica Wei Chiang Chana — opublikowane w czasopiśmie Brain Research (DOI: 10.1016/j.brainres.2023.148693, 2024), wskazuje, że ergotioneina obecna w grzybach może działać jak naturalny przeciwutleniacz, który chroni komórki nerwowe przed starzeniem i stanami zapalnymi. Ekspert przytoczył też słowa autorów tej publikacji, zatytułowanej „Potencjalna rola grzybów bogatych w ergotioneinę jako kandydata do przeciwdziałania starzeniu się poprzez eliminację starzejących się komórek nerwowych”. Brzmią one następująco:

Dieta bogata w ergotioneinę może być korzystna w zapobieganiu chorobom związanym z wiekiem, co skutkuje zdrowym starzeniem się populacji.

Dietetyk wyjaśnił również, że najwięcej tego cennego związku zawierają przede wszystkim boczniaki, borowiki, maślaki, kurki i opieńka miodowa.

Jakie jeszcze właściwości mają grzyby?

Grzyby są także świetnym źródłem łatwo przyswajalnego białka. Zawierają kompletny zestaw aminokwasów egzogennych, których ludzki organizm nie wytwarza samodzielnie. Często są one nazywane „mięsem lasu”. Dodatkowo są bogate w witaminy z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Dostarczają również dużych ilości potasu, fosforu i magnezu. Ich spożywanie stymuluje także układ odpornościowy. Do tego są niskokaloryczne i bogate w błonnik pokarmowy, co sprzyja odchudzaniu.

