Masło tanie jak dawniej i cukier gratis. Gdy zobaczysz ceny w Biedronce, nie uwierzysz

Robienie zakupów spożywczych na promocjach to świetny sposób na oszczędzanie pieniędzy. Jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza przy obecnych cenach produktów, które są naprawdę dość wysokie. Ważne jest jednak, aby regularnie śledzić gazetki i oferty sklepów. Promocje często się zmieniają i są ograniczone czasowo.

Tanie masło w Biedronce

Masło jest jednym z artykułów spożywczych, który większość z nas kojarzy właśnie z wysoką ceną. Jest to jednak produkt niezbędny w kuchni, między innymi do przygotowywania różnego rodzaju wypieków. Teraz w Biedronce dostaniesz je w naprawdę świetnej cenie. Dokładnie chodzi o masło ekstra „Łowickie”. Przy zakupie trzech opakowań za każdą sztukę zapłacisz ponad połowę mniej niż normalnie. Rabat wynosi aż 53 procent. Cena regularna to 9,49 zł, natomiast w ramach promocji za kostkę masła zapłacisz jedynie 3,95 zł. Obowiązuje jednak limit trzech sztuk na Kartę Moja Biedronka. Oferta trwa dość krótko, ponieważ tylko od piątku do soboty (14–15 listopada).

Co jeszcze warto kupić?

Gdy będziesz na zakupach w Biedronce, to koniecznie zapakuj do koszyka cukier. Tej okazji nie możesz przegapić, ponieważ trwa promocja „5 plus 5 gratis”. Oznacza to, że kupując pięć opakowań cukru, kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Chodzi o cukier biały Sweet Family, Diamant, Polski Cukier, Królewski. Limit dzienny to 10 sztuk na kartę Moja Biedronka. Ta promocja również obowiązuje tylko przez dwa dni: w najbliższy piątek i sobotę. Pamiętaj jednak, że cukier trzeba przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Ten produkt łatwo wchłania wodę, a następnie bryli się. Najlepiej trzymać go w szczelnie zamkniętym pojemniku, na przykład szklanym lub plastikowym. Dodatkowo zapobiega to dostępowi insektów.

Zarówno zapas masła, jak i cukru przyda ci się przed świętami Bożego Narodzenia. Oba te produkty wykorzystuje się podczas pieczenia różnego rodzaju ciast. Nawet jeśli kupionych artykułów nie wykorzystasz teraz, to przechowując je w odpowiednich warunkach, nie ulegną zepsuciu. Możesz więc użyć ich też za parę miesięcy.

