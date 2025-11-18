Najlepszy napój na jesienne poranki. Poprawisz sobie nastrój w mig, a mózg wskoczy na wyższe obroty

Kawa dla wielu osób stała się nieodłącznym elementem codziennej porannej rutyny. Pomaga się obudzić i dodaje energii na początek dnia. Dla niektórych jest nie tylko źródłem kofeiny, ale także momentem wytchnienia i relaksu. Zazwyczaj pijemy właśnie ten napój, jednak warto nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. Gdy szaro i ponuro za oknem, ja sięgam po coś smaczniejszego.

Zrób ten napój zamiast kawy

Mowa o gorącej czekoladzie z odrobiną wanilii. Ten napój nie tylko wspaniale smakuje, ale też wpływa pozytywnie na nasz nastrój. Zawiera bowiem związki, które wspomagają produkcję endorfin. Główny składnik gorzkiej czekolady, czyli kakao, jest źródłem substancji, które modulują poziomy kluczowych neuroprzekaźników związanych z nastrojem. Chodzi między innymi o serotoninę. Kakao zawiera tryptofan, aminokwas, który jest jej prekursorem. Jego wyższy poziom w mózgu przyczynia się do poprawy nastroju i łagodzenia stresu. Spożywanie kakao zwiększa też ilość endorfin, co w konsekwencji polepsza nasz nastrój. Flawonoidy zawarte w gorzkiej czekoladzie o wysokiej zawartości kakao poprawiają też pracę mózgu. Dzięki temu po wypiciu tego napoju łatwiej nam się będzie skupić nawet bez sięgania po kawę. Gorąca czekolada przygotowana z tego przepisu smakuje wyjątkowo dobre, ponieważ w odróżnieniu od klasycznych receptur, zawiera odrobinę wanilii.

Przepis: Gorąca czekolada Zamiast kawy o poranku sięgnij po ten pyszny napój. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 541 Składniki 2 łyżki niesłodzonego kakao

½ szklanki (ok. 125 ml) wody

2 szklanki mleka pełnotłustego (lub roślinnego)

1 łyżeczka pasty waniliowej

¼ łyżeczki drobnej soli morskiej

100 g czekolady gorzkiej (70%), połamanej na kawałki

200 g zimnej śmietanki 30%

2 łyżki (ok. 16 g) cukru waniliowego

cynamon do posypania (opcjonalnie) Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWsyp kakao do średniego rondla, wlej wodę i energicznie wymieszaj trzepaczką, aż powstanie gładka masa. Podgrzewaj na umiarkowanym ogniu aż do zagotowania. Dodaj mleko, pastę waniliową i sól, ponownie podgrzej. Kiedy mieszanina zacznie się gotować, wrzuć czekoladę. Zdejmij rondel z ognia i mieszaj do momentu, aż czekolada się całkowicie rozpuści, tworząc gładki napój. Ubijanie śmietankiW międzyczasie ubij dobrze schłodzoną śmietankę z cukrem waniliowym na bitą śmietanę. Przelej gorącą czekoladę do kubków lub filiżanek, na wierzch nałóż bitą śmietanę i opcjonalnie posyp cynamonem.

Jakie jeszcze właściwości ma gorzka czekolada?

To jednak nie koniec dobroczynnych właściwości gorzkiej czekolady. Jest ona również świetnym źródłem magnezu.

Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na ten składnik to około 400 mg. Oznacza to, że zaledwie cztery kostki gorzkiej czekolady mogą pokryć zapotrzebowanie na magnez w 15–25 procentach. Uważam to za bardzo dobry wynik – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Ciekawostką z pewnością dla większości osób będzie również to, że spożywanie tego produktu przyczynia się do wsparcia układu sercowo-naczyniowego. Flawonoidy kakao wpływają na elastyczność naczyń krwionośnych, a to z kolei sprzyja prawidłowemu przepływowi krwi. Antyoksydanty w kakao obniżają także poziomu „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów. Najlepiej jest sięgać po czekoladę z 70-procentową zawartością kakao.

