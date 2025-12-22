Większość robi to za wcześnie. Ten jeden moment decyduje, czy panierka zostanie na rybie
Na świątecznym stole musi gościć oczywiście ryba. Zanim trafi jednak na talerz, trzeba ją usmażyć i zapanierować. Zobacz, kiedy najlepiej to zrobić, by panierka była chrupiąca i nie odpadała.

Tradycyjnie na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się wiele pysznych potraw. W wigilijny wieczór na stole pojawiają się prawdziwe pyszności, między innymi barszcz czerwony z uszkami, kutia, kapusta z grzybami, pierogi i wiele innych. Nie może oczywiście też zabraknąć ryb. Wśród nich najpopularniejszy jest karp, ale jako jego zamiennik świetnie sprawdzi się sandacz, pstrąg czy mintaj.

Kiedy należy panierować rybę?

Przygotowanie ryby w panierce wydaje się banalnie proste. Niestety, tylko w teorii, bo w praktyce wcale takie nie jest. Pyszna panierka to jeden z głównych atutów tej potrawy. Warto więc zrobić wszystko, by nie odpadła podczas smażenia. Musisz zadbać o moment, kiedy będziesz panierować rybę. W przeciwnym razie rozpadnie się na patelni wraz z rybą, a przez to będzie nieestetycznie wyglądać i stworzy się „papka” z niej, ponieważ nie będzie przylegać do ryby.

Choć większość osób myśli, że moment panierowania ryby nie ma wcale znaczenia i można to zrobić, kiedy się chce, to jest to bardzo mylne. Rybę najlepiej bowiem panierować tuż przed smażeniem. Dzięki temu będzie apetycznie wyglądać i cudownie smakować. Sama długo o tym nie wiedziałam, uświadomiła mnie w tej kwestii dopiero ciocia Mirka, która jest prawdziwą mistrzynią w kuchni.

Jak przygotować panierkę do ryby?

Panierkę do ryby możesz zrobić na kilka sposobów. Najpopularniejszym z nich jest po prostu obtoczenie jej w mące. Każdego roku mój tata właśnie w ten sposób przygotowuje karpia i smakuje naprawdę wybornie. Poza mąką możesz też później obtoczyć ją w jajku, a następnie bułce tartej. Dzięki temu stanie się bardziej chrupiąca.

Jeśli z kolei masz ochotę lekko poeksperymentować, możesz użyć zmielonych płatków śniadaniowych, na przykład kukurydzianych, a nawet pokruszonych chipsów lub krakersów. W ten sposób rybka będzie znacznie bardziej aromatyczna. Pamiętaj też, by przed panierowaniem ryby wcześniej ją dokładnie osuszyć, na przykład przy użyciu ręcznika papierowego. Nie zapomnij też o doprawieniu jej solą i pieprzem.

