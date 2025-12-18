Nie w mleku i nie w occie. W tej mieszance śledzie tracą drobne ości i są idealnie delikatne

Podczas świąt Bożego Narodzenia na stołach królują różnorodne potrawy, jednak szczególne miejsce zajmują ryby. Chyba nikt nie wyobraża sobie tego czasu bez pysznego karpia. Nieodłącznym elementem jest też ryba po grecku. Często zajadamy się także śledziami. Choć te ostatnie są wyjątkowo smaczne, to kłopotliwe są w nich drobne ości, które bardzo przeszkadzają podczas jedzenia.

Patent na proste pozbycie się ości ze śledzi

Ości w śledziach są dość drobne, dlatego trudno ich się pozbyć na bieżąco podczas jedzenia. Każda doświadczona pani domu wie więc, że trzeba o to zadbać wcześniej. Można to zrobić poprzez wymoczenie śledzi przed podaniem w odpowiednim płynie. Zazwyczaj robi się to w mleku lub occie, jednak podczas przygotowań do świąt u mojej teściowej podpatrzyłam znacznie lepszy sposób.

Chodzi o mieszankę wody gazowanej z sokiem z cytryny. Śledzie później są miękkie, ale jednocześnie jędrne, w dodatku są mniej słone i mają przyjemny, świeży aromat. No i przede wszystkim nie ma w nich ości. Żeby przygotować taką mieszankę, musisz połączyć sok z połowy średniej cytryny z litrem schłodzonej wody gazowanej. Jeśli filety są bardzo słone, to możesz podwoić ilość soku.

Nie używaj ciepłej wody – musi być ona lekko zimna, ponieważ wtedy mięso zachowa odpowiednią strukturę. Z kolei dwutlenek węgla działa na nie jak naturalny środek zmiękczający (dlatego woda gazowana jest lepsza niż zwykła woda). Dodatek cytryny rozpuszcza ości, sprawiając, że stają się delikatniejsze i bardziej kruche, dzięki czemu nie są wyczuwane podczas jedzenia. Ryby należy zalać taką mieszanką (musi je ona całkowicie zakrywać) i wstawić do lodówki na około trzy godziny. Po tym czasie musisz delikatnie opłukać śledzie w wodzie i osuszyć je.

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie to nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy produkt. To tłuste ryby morskie, jednak w ich przypadku jest to ogromną zaletą. Charakteryzują się bowiem dużą zawartością zdrowych kwasów omega-3. Pomagają one obniżyć ciśnienie krwi i poziom trójglicerydów, wspierając zdrowie serca. Kwasy te świetnie działają też na mózg. Poprawiają koncentrację i mogą chronić przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Zawierają również witaminę D, która jest niezwykle ważna dla naszej odporności. Te ryby są też bogate w pełnowartościowe białko.

Jak przyrządzić śledzie na święta Bożego Narodzenia?

Śledzie to jedna z najpopularniejszych potraw na święta Bożego Narodzenia. Najczęściej przygotowuje się je w oleju z cebulką. Przyprawia się je wtedy pieprzem i liściem laurowym. Bardzo lubiane są także śledzie w śmietanie z dodatkiem jabłka lub ogórka kiszonego.

Na wigilijnym stole często pojawiają się również śledzie po kaszubsku. Możesz przygotować też sałatkę śledziową z ziemniakami lub buraczkami. Cudownie smakują też te ryby z rodzynkami, orzechami i granatem. Ta ostatnia opcja będzie idealna dla osób, które lubią eksperymentować w kuchni.

