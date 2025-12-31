Zanim wzniesiesz pierwszy toast w Sylwestra, zrób jedną rzecz. Rano poczujesz ulgę

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie kaca po Sylwestrze jest rezygnacja z picia alkoholu. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie świętowania bez przysłowiowego kieliszka, pamiętaj, by przed imprezą zastosować jeden prosty trik. Dzięki niemu obudzisz się w Nowym Roku bez bólu głowy i innych dolegliwości. Sprawdź, co dokładnie zrobić.

Jak uniknąć kaca po Sylwestrze?

Przed planowaną imprezą zjedz obfity, a zarazem sycący posiłek, bogaty w białko i „zdrowe” tłuszcze. Zastosowanie tego prostego patentu spowolni opróżnianie żołądka, a tym samym opóźni wchłanianie alkoholu do krwi. W efekcie zmniejszy ryzyko wystąpienia szybkiego upojenia alkoholowego i pojawienia się kaca, choć całkiem go nie wyeliminuje. W tym przypadku bardzo wiele zależy bowiem od ilości wypitych „trunków”. Warto więc zachować umiar i nie przesadzać z „zakrapianym świętowaniem”. Trzeba też pamiętać, że każda dawka alkoholu wywiera negatywny wpływ na organizm.

Domowe sposoby na kaca

Pamiętaj, by zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu po imprezie sylwestrowej. W tym przypadku świetnie sprawdzi się woda, ale możesz też śmiało sięgnąć po inne płyny, na przykład sok pomidorowy. Zawarte w nim związki wspierają bowiem pracę wątroby, a jednocześnie pomagają uzupełnić poziomy elektrolitów. Podobne działanie wykazuje woda kokosowa. Z kolei zielona herbata usprawni procesy detoksykacyjne, czyli usuwanie toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

Unikaj za to pikantnych i ciężkostrawnych potraw. Alkohol zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego i osłabia barierę ochronną żołądka. Kapsaicyna obecna w ostrych przyprawach (chili, pieprzu cayenne itp.) dodatkowo drażni ściany żołądka, co może nasilać ból, zgagę, nudności oraz inne dolegliwości gastryczne, które często pojawiają się po sylwestrowej zabawie.

