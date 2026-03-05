Od 5 marca w Biedronce druga kawa 50 proc. taniej. Limit na paragon

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Również w Polsce sięga po nią większość dorosłych osób. Dla wielu filiżanka kawy jest nieodłącznym elementem każdego poranka. Jest to doskonały sposób na pobudzenie, ale też chwila przyjemności. Problemem jest jednak to, że kawa z roku na rok staje się coraz droższa. Żeby nieco zaoszczędzić, warto robić zakupy na różnego rodzaju promocjach w popularnych supermarketach.

Tania kawa w Biedronce

Teraz taka świetna okazja jest w Biedronce. Wszystkie kawy marki Lavazza możesz kupić w ramach specjalnej promocji. Drugi produkt nabędziesz aż o 50 procent taniej. Obowiązuje jednak limit. Są to cztery sztuki (maksymalnie dwie gratis) na paragon. Wielkim plusem jest też to, że wszystkie kawy można ze sobą dowolnie mieszać. To pozwala na urozmaicenie i próbowanie nowych rodzajów. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ ta oferta trwa od 5 do 7 marca, a więc czasu jest naprawdę mało. Pamiętaj, że to świetna okazja, by zrobić większy zapas tego produktu.

Jak przechowywać kawę?

Najlepszą decyzją będzie zostawienie kawy w oryginalnym opakowaniu, które jest bardzo szczelne – o ile posiada strunowe zamknięcie. Jeśli nie, przesyp ją do hermetycznego pojemnika. Powinien on być ceramiczny lub z ciemnego szkła. Przechowuj ją w ciemnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Szafka kuchenna oddalona od piekarnika będzie świetnym wyborem. Pamiętaj też, żeby nie otwierać opakowania do momentu rozpoczęcia picia tej konkretnej kawy – w przeciwnym wypadku straci swój aromat.

Jeśli używasz kawy ziarnistej, to nie miel jej na zapas, ponieważ świeżo zmielona kawa znacznie szybciej traci swój aromat. Taka kawa po zaparzeniu może być mniej wyrazista w smaku. Wbrew niektórym opiniom kawy nie powinno się także trzymać w lodówce. Znajduje się tam wiele produktów o intensywnym aromacie, takich jak wędliny, sery czy warzywa. Ziarna lub mielona kawa mogą przejąć te zapachy, co negatywnie wpłynie na ich smak po zaparzeniu.

