Wieczorem kusi podjadanie? Te przekąski pomagają zasnąć szybciej

Po całym dniu często nachodzi nas ochota na różne przekąski. To właśnie wtedy mamy czas, by spokojnie usiąść przy książce lub przed telewizorem i się nimi delektować. Zazwyczaj sięgamy jednak po kaloryczne i niezdrowe smakołyki, co odbija się negatywnie nie tylko na naszej wadze, ale również na zdrowiu. Lepiej zjeść coś, co nie jest „bombą kaloryczną”, a jednocześnie może ułatwić zasypianie. Wszystkie wymienione niżej produkty możesz ze sobą dowolnie mieszać.

Te owoce wpływają dobrze na sen

Pierwszą z propozycji jest kiwi. Ten owoc jest nie tylko pyszny i niskokaloryczny, ale też sprawia, że nasz sen jest lepszej jakości. Badania naukowe potwierdzają, że jedzenie dwóch sztuk tego owocu przed zaśnięciem sprawia, że lepiej się regenerujemy, a czas samego zasypiania jest krótszy.

Potwierdza to między innymi badanie z 2023 roku pod tytułem „The Impact of Kiwifruit Consumption on the Sleep and Recovery of Elite Athletes”. Naukowcy zbadali wpływ kiwi na sen u 15 sportowców. Każdy z nich godzinę przed zaśnięciem zjadał dwie sztuki kiwi, a następnie notował spostrzeżenia na temat swojego snu w dzienniku. Uczestnicy odnotowali poprawę jakości snu oraz mniejszą liczbę nocnych wybudzeń.

Ten owoc wspiera produkcję serotoniny, która następnie przekształcana jest w melatoninę – hormon odpowiedzialny za regulację rytmu dobowego. Działa ona relaksująco i może ułatwiać zasypianie. Kiwi jest również bogate w przeciwutleniacze, które redukują stres oksydacyjny, uznawany za jeden z czynników utrudniających sen.

Kolejną pyszną przekąską, po którą warto sięgnąć wieczorem, jest banan z masłem migdałowym. Połącz niedużego banana z małą łyżką tego pysznego dodatku (wybierz niesłodzone masło). Dzięki temu przekąska nie stanie się zbyt kaloryczna. Banany są źródłem tryptofanu, który wspomaga produkcję serotoniny w organizmie, a ta z kolei przekształca się we wspomnianą melatoninę. Z kolei siła migdałów tkwi w magnezie i zdrowych tłuszczach, które stabilizują poziom cukru we krwi w nocy, zapobiegając wybudzeniom.

To też warto jeść przed snem

Jogurt jest świetnym źródłem wapnia. Choć od dawna wiemy, że ten minerał wzmacnia kości, okazuje się, że nie jest to jego jedyną zaletą. Pomaga też mózgowi wykorzystać aminokwas tryptofan do produkcji melatoniny (hormonu snu). W 2013 roku przeprowadzono badanie pod tytułem „Dietary nutrients associated with short and long sleep duration. Data from a nationally representative sample”. Badacze zauważyli, że osoby, które spały bardzo krótko (poniżej 5 godzin), spożywały znacznie mniej wapnia niż osoby o „normalnej” długości snu (7–8 godzin).

Dodatkowo jogurt jest bogaty w białko. Dzięki temu po jego zjedzeniu czujemy się dłużej syci. To wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na jakość snu, ale bez wątpienia jest dużą zaletą, ponieważ w nocy wybudzać może nas również głód.

