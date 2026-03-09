O tych akcjach w Lidlu będzie głośno. Od 9 marca klienci dostaną to za grosz

Taniej kupisz teraz wiele popularnych artykułów spożywczych, między innymi różne rodzaje nabiału czy kasze. Każda z promocji ma jednak określone warunki. Część akcji jest skierowana do wszystkich klientów. By skorzystać z innych, trzeba posiadać specjalną aplikację na telefon – Lidl Plus. Sprawdź, co dokładnie musisz zrobić, by odciążyć rodzinny budżet.

Lidl rozdaje te produkty za grosze

Promocja obejmuje wszystkie napoje roślinne. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różnego rodzaju zestawy. Jeśli włożysz do koszyka trzy produkty, za najtańszy zapłacisz tylko 1 grosz. Z oferty skorzystać może każdy, ale obowiązuje limit – 2 opakowania za grosz na paragon. Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę. Trwa więc od 9 do 14 marca 2026 roku.

Promocję „2+1 za grosz” sieć zorganizowała również na wszystkie kasze marki Kuchnia Lidla, między innymi gryczaną, jęczmienną bulgur czy pęczak. W tym przypadku limit wynosi 3 sztuki za grosz na paragon. Oferta obowiązuje od 9 do 11 marca 2026 roku.

Na czym jeszcze możesz zaoszczędzić w Lidlu?

Od 9 marca kupisz mleko UHT 3,2% marki Łowicz ponad 60 procent taniej niż zwykle. Teraz litr nabiału kosztuje tylko 1,49 zł. Obniżka zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy nabyciu co najmniej 6 kartonów. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę produktów, nie zaoszczędzisz. Pamiętaj, że ta oferta jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Wygasa 11 marca 2026 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc tylko 3 dni. Nie zapomnij też o limitach – 12 opakowań mleka na kupon.

Sieć „ścięła” również ceny Masła z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita. Teraz posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą dostać je za 1,99 zł, ale tylko w sytuacji, gdy kupią od razu 3 sztuki. Limit to 3 kostki na kupon. Akcja zaczyna się i kończy tego samego dnia – w poniedziałek 9 marca 2026 roku.

