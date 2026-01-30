Wspiera trawienie i poprawia odporność. Osoby po 60. roku życia powinny się nimi zajadać

Seniorzy powinni przykładać dużą wagę do sposobu swojego odżywiania. Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby organizmu. Odpowiednio zbilansowana dieta pomaga utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Wzmacnia też odporność, co u tej grupy osób jest niezwykle ważne.

Ten produkt powinni jeść seniorzy

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, co powinno się znaleźć w diecie osób starszych. Ważnymi elementami jadłospisu są produkty fermentowane.

Mam na myśli zarówno fermentowane produkty mleczne, jak kefir, jogurt czy maślanka, jak i różnego rodzaju kiszonki, w tym choćby kapustę kiszoną. Proszę wiedzieć, że tego typu produkty usprawniają pracę jelit, które u osób starszych zaczynają nieco gorzej funkcjonować, co często objawia się między innymi zaparciami – wyjaśnił.

Ekspert zauważył, że dzięki tym produktom osoby starsze mogą ustrzec się przed tym problemem lub złagodzić go, jeśli już się pojawił. Dodał również, że badania pokazują, iż spożywanie żywności fermentowanej, w tym na przykład jogurtu naturalnego, częściowo chroni nas przed rozwojem raka jelita grubego. Warto zauważyć, że jest to jedna z najczęstszych chorób nowotworowych, które dotykają osoby starsze, po 50. roku życia.

Chodzi o badanie pod tytułem „Większe spożycie jogurtu wiąże się z niższym ryzykiem raka jelita grubego: systematyczny przegląd i metaanaliza badań obserwacyjnych”.

Do tego badania przeprowadzone z udziałem osób starszych, a konkretnie kobiet po menopauzie, pokazały, że spożywanie kefiru poprawia jakość snu i łagodzi objawy depresyjne – podsumował ekspert.

Inne właściwości produktów fermentowanych

Produkty fermentowane są także naturalnym źródłem probiotyków. Wspiera to mikrobiotę, pomagając utrzymać równowagę między „dobrymi” a „złymi” bakteriami. Duża część komórek układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Regularne spożywanie probiotyków stymuluje więc produkcję przeciwciał.

Takie produkty mają też działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a także zapewniają lepszą przyswajalność składników odżywczych. W praktyce ułatwia to wchłanianie minerałów, takich jak na przykład żelazo czy cynk, a także witamin.

Czytaj też:

Ten ekspresowy deser robię w przerwie na reklamy. 2 składniki, 2 minuty i gotoweCzytaj też:

Polacy zapomnieli o tym mięsie. Badacze pokazują, dlaczego warto wrócić do niego z głową