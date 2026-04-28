Moja ogórkowa wiała nudą. Teraz do zupy dorzucam ten owoc i smak zmienia się nie do poznania

Przyznam szczerze, że przez lata trzymałam się tradycyjnej receptury na ogórkową, którą wyniosłam z rodzinnego domu. Jednak w pewnym momencie ta klasyka stała się po prostu przewidywalna i nieco nużąca. Zaczęłam więc eksperymentować i szukać czegoś, co przełamie charakterystyczną kwasowość kiszonek, ale nie stłumi ich unikalnego aromatu. Wreszcie udało mi się znaleźć idealne rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie nietrafione, ale w tym „szaleństwie” jest metoda. Połączenie ogórków z pewnym tanim i popularnym owocem daje świetny efekt.

Co dodać do zupy ogórkowej, by ulepszyć jej smak?

Smak zupy doskonale urozmaicą jabłka. Starte i podsmażone na maśle, błyskawicznie uwalniają naturalną słodycz, która świetnie równoważy kwasowość ogórków. Podobnie działa śmietana lub serek mascarpone. Tym razem zdecydowałam się jednak na inne rozwiązanie. Sięgnęłam po mleczko kokosowe. To świetny zamiennik tradycyjnego nabiału. Świetnie sprawdzi się w przypadku osób z nietolerancją laktozy, a także tych, którzy rezygnują z jedzenia produktów odzwierzęcych. Oba wspomniane dodatki delikatnie zagęszczają danie i sprawiają, że staje się bardziej sycące.

Przepis: Zupa ogórkowa z jabłkami Koniecznie musicie spróbować tej bardzo niestandardowej wersji zupy ogórkowej. Nie ma sobie równych! Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 700 g ogórków kiszonych,

4 jabłka,

puszka mleka kokosowego,

szklanka wody po ogórkach,

500 mililitrów bulionu,

200 g ryżu,

łyżka masła,

łyżeczka kurkumy,

łyżka miodu,

sól,

pieprz. Sposób przygotowania Obierzcie ze skórki jabłka i ogórkiNajpierw obierzcie ze skórki jabłka oraz ogórki kiszone, a następnie zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach. Podsmażcie jabłka na patelniRozgrzejcie na patelni masło i podsmażcie na nim jabłka. Gdy będą już lekko zarumienione – dodajcie do nich ogórki. Całość smażcie przez około 5-7 minut. W tym czasie w osolonej wodzie ugotujcie też ryż. Dodajcie do niego kurkumę oraz pieprz. Zblendujcie całośćPodsmażone jabłka i ogórki przełóżcie do większej miski, wlejcie szklankę bulionu, a całość zmiksujcie na gładki krem. Dodajcie pozostałe składnikiPrzelejcie do garnka krem i zagotujcie na średnim ogniu, dodajcie sok z kiszonych warzyw i mleczko kokosowe. Całość porządnie zamieszajcie. Dodajcie również odrobinę miodu i pieprzu, a danie podajcie z lekko ostudzonym ryżem.

Zupa ogórkowa z jabłkiem – praktyczne porady

Do tej wersji zupy doskonale pasuje ryż. Jeśli chcesz, możesz ją też podać z ziemniakami. Pamiętaj, że ogórki powinny trafiać do wywaru na samym końcu, gdy pozostałe składniki będą już miękkie. Kiszonki zawierają kwasy, które spowalniają gotowanie warzyw. Sprawiają, że te twardnieją i stają się niesmaczne. Dlatego kolejność, w jakiej wrzucamy poszczególne produkty do garnka ma niebagatelne znaczenie dla finalnego smaku całego dania. Jeżeli zależy ci na tym, by potrawa była bardziej wyrazista i charakterna, dodaj do niej sok z kiszonych ogórków. Uważaj jednak, by nie przesadzić.

